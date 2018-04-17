РПЦ прокомментировала анонсированную Порошенко «скорую» автокефалию УПЦ

Патриарх Константинопольский Варфоломей не может поддержать создание «независимой церкви» на Украине, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«У нас нет достоверных сведений о содержании беседы между патриархом Варфоломеем и Петром Порошенко. Но мы исходим из того, что единство православной церкви является той незыблемой ценностью, которую должны поддерживать все поместные православные церкви», – передает слова митрополита ТАСС.

Иларион добавил, что это ключевая позиция, которая не может претерпеть изменения. Ранее патриарх Варфоломей, как напомнил митрополит Иларион, неоднократно называл митрополита Онуфрия «единственным каноническим главой православной церкви на Украине».

Ранее во вторник украинский президент Петр Порошенко заявил, что до 28 июля Синод вселенского патриарха может принять решение о создании единой поместной автокефальной церкви на Украине.

В начале апреля Порошенко во время поездки в Стамбул встретился с патриархом Варфоломеем и попросил у него церковной независимости от Москвы.

На Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая является часть РПЦ. Однако в 1992 году была создана также раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Ее не признает ни одна из канонических православных церквей.

Украинские власти в последние годы стремятся объединить УПЦ МП с УПЦ КП под началом последней.