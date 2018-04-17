Порошенко: Украина как никогда близка к созданию независимой от Москвы церкви

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что решение Синода вселенского патриарха о создании единой поместной автокефальной церкви на Украине может быть принято до 28 июля.

«Принял решение обратиться к вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине. И просил бы вас, коллеги, чтобы и парламент поддержал это обращение, и сделал это как можно быстрее. Если будет решение парламента, обращение президента, церковных иерархов, передам вселенскому патриарху», – сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

Епископы УПЦ КП уже поставили подписи под обращением к вселенскому патриарху и к президенту, отметил Порошенко. Он выразил надежду, что такое ходатайство поддержит и Верховная рада. По словам Порошенко, другие церкви на Украине рассматривают вопрос о подписании под обращением.

Порошенко добавил, что синод вселенского патриарха о создании единой поместной автокефальной церкви на Украине может принять решение до 28 июля.

«Я могу вам объявить приятную новость, что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви», – цитирует «Гордон» Порошенко.

Глава Украины заявил о надежде на то, что «это решение может быть принято до празднования 1030-летия крещения Украины-Руси».

Напомним, в начале апреля Порошенко во время поездки в Стамбул встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем, попросив у него церковной независимости от Москвы.

На Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), входящая в состав Русской православной церкви. В нее входят около 12 тыс. общин, ее прихожанами себя считают 70% православных украинцев. Кроме того, в 1992 году была создана раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которую не признает ни одна из канонических православных церквей.

Украинские власти стремятся объединить УПЦ МП с УПЦ КП. За последние годы Украинская православная церковь Московского патриархата потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.