Порошенко попросил у константинопольского патриарха церковной независимости от Москвы

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Стамбул встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

«Порошенко рассказал церковнослужителю о своем недавнем визите в Мариуполь и Волноваху», – говорится в сообщении на сайте украинского президента.

«Также Порошенко в очередной раз отметил важность создания на Украине единой поместной православной церкви», – сообщили в пресс-службе.

На Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), входящая в состав Русской православной церкви. В нее входят около 12 тыс. общин, ее прихожанами себя считают 70% православных украинцев. Кроме того, в 1992 году была создана раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которую не признает ни одна из канонических православных церквей.

Украинские власти стремятся объединить УПЦ МП с УПЦ КП. За последние годы Украинская православная церковь Московского патриархата потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.