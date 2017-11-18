Признание «киевского патриархата» будет сравнимо с применением ядерного оружия

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17 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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У победы сирийской ПВО над американскими ракетами есть объективные критерии

По словам российского Генштаба, комплекс «Панцирь-С1» показал в Сирии почти стопроцентную точность: 25 противоракет поразили 23 целиФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Уже несколько дней и российское Минобороны, и Пентагон выдают прямо противоположные заявления об эффективности удара стран Запада по Сирии. Сообщения России о десятках сбитых «Томагавков» в Пентагоне и вовсе назвали дезинформацией. Чья версия ближе к правде и существуют ли способы точно понять, была ли сбита ракета? Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метроФото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вся планета ждет ответный ход России

Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Сергей Лукьяненко, писатель
Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения, что ни ржавая сирийская, ни ржавая советская ПВО ничего сбить не способна. «А погуглить?» – восклицаю я. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Признание «киевского патриархата» будет сравнимо с применением ядерного оружия

          Порошенко давно надоедает Вселенскому патриарху Варфоломею своими просьбами    17 апреля 2018, 18:45
          Фото: president.gov.ua
          Текст: Сергей Худиев

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          «Украина как никогда близка к объединению православия», гласят заголовки многих украинских СМИ. Якобы Киев нашел способ объединить церкви Киевского и Московского патриархатов и провел переговоры на эту тему с Вселенским патриархом. Неужели речь идет об исторической сенсации и Украине действительно удастся добиться признания своего «раскола»?

          Как сообщают украинские СМИ, президент Петр Порошенко после переговоров с Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода заявил о том, что «Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви».

          «Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху с просьбой об издании томоса об Украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви», - добавил он.

          Пока неясно, о чем именно договорился или не договорился президент Украины с Константинопольским Патриархатом. И не исключено, что высокие стороны друг друга не поняли. Создание «единой поместной Церкви» - идея, с которой Порошенко носится давно, а украинские националисты носились задолго до него – сталкивается с рядом серьезных трудностей.

          Напомним исторический и религиозный контекст.

          Вселенская Православная Церковь - это сообщество поместных церквей, во главе каждой из которых стоит свой патриарх. Между этими церквями существует молитвенное общение (которое знаменуется тем, что во время богослужения каждый патриарх торжественно поминает своих собратьев-патриархов) и общение евхаристическое, то есть верующие разных поместных Церквей могут приступать к причастию в храмах друг друга.

          Например, православный румын может приступить к Чаше в Греции, а грузин - в Сербии. Этим знаменуется единство Церкви как богочеловечского организма, главой которого является сам Христос. Непризнанный статус раскольников становится болезненно очевидным, например, тогда, когда паломники, принадлежащие к их структуре, посещают святую землю и не могут приступать к таинствам в православных храмах.

          Правда, раскольники могут вернуться с покаянием - и тогда их примут.

          Для православного человека оказаться вне Церкви – ужасная трагедия. Это разрушает его общение с Богом и ставит под угрозу его вечное спасение. Именно поэтому для церковного сознания настолько болезненными являются расколы, когда та или иная группа верующих отделяется от Церкви и создает собственную структуру.

          Чаще всего расколы вызваны вероучительными или обрядовыми вопросами. Например, русские старообрядцы не приняли реформы Никона, а греческие старостильники - переход на новый календарь.

          Бывают расколы, вызванные чисто политическими причинами. Классический пример – так называемый «киевский патриархат». Украинские националисты - это люди, божеством которых является нация. Они едва ли понимают, что это вообще такое – православное единство, но то обстоятельство, что украинские православные канонически находятся в общении с Московским патриархатом, вызывает у них страшное раздражение.

          Поэтому еще в 1990-е годы явочным порядком, без каких-либо согласований с православными патриархами был создан «киевский патриархат». К нему присоединились часть священников и епископов, покинувших православную Церковь. Однако новая структура не получила признания, так что вселенское Православие в лице своих патриархов не считает «киевский патриархат» частью вселенской Церкви.

          С точки зрения канонов (древних законов, по которым живет Церковь), на Украине уже существует единая поместная Церковь, признанная мировым Православием. Ее возглавляет митрополит Онуфрий, и она находится в общении с московским патриархатом. Поэтому, несмотря на огромное политическое давление, православные канонической Церкви сторонятся «киевского патриархата», и план собрать всех православных Украины под эту националистическую структуру пробуксовывает.

          Раскольники с самого начала пытались приобрести канонический или, говоря мирским языком, легальный статус. Он позволил бы им привлечь верующих, сейчас находящихся в каноническом общении с московским Патриархатом. В этом смысле они с наибольшей надеждой смотрят на константинопольский Патриархат, настойчиво пытаясь добиться признания с его стороны.

          Пока что это не принесло никаких результатов. Легализация раскола, да еще одним православным патриархатом против желания других (особенно московского), создаст чрезвычайно опасный прецедент. В этом случае любая группа суровых ревнителей, амбициозных епископов или предприимчивых политиканов легко сможет устроить раскол внутри любой поместной православной Церкви – и идти за признанием к Константинополю, Москве или Тбилиси. А это создаст чудовищную путаницу и хаос, а в конечном счете может разрушить единство вселенского Православия как такового.

          Поэтому православные патриархи неоднократно подчеркивали, что не признают сейчас и не собираются признавать «киевский патриархат» в будущем.

          Если Константинопольский Патриархат своим личным хотением придаст канонический статус «киевскому», это будет иметь последствия, которые можно сравнить с применением ядерного оружия - плохо предсказуемые, но крайне разрушительные. 

          Конечно, для Петра Порошенко и других борцов за «единую поместную Церковь» канонические соображения не значат ровным счетом ничего. По словам самого президента, это «не церковное событие, это событие Независимости Украины». Но для верующих людей - и на Украине, и во всем православном мире - это событие именно церковное.

          Ситуация, когда от одной из поместных православных Церквей отделяется раскол, а другая поместная Церковь этот раскол легализует, была бы крайне разрушительной для всего Вселенского Православия. Пойдет ли на это Константинополь? Всякое бывает на белом свете, но это был бы неожиданный шаг.


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