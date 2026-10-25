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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тибете
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе
В китайском Цинхай-Тибетском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксированы в 14:25 мск в 217 км от Нагчу и 421 км от Лхасы. Очаг залегал на глубине 10 км, передает РИА «Новости».
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в китайской провинции Цинхай зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.
В пятницу к поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибета привлекли более пяти тысяч человек.
В тот же день число пострадавших при землетрясении возросло до 76.