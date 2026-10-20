Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.2 комментария
Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды
Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой посетил выставку одежды и обуви
Лидер КНДР Ким Чен Ын в компании дочери и жены посетил выставку одежды и обуви, где отметил существенный прогресс в легкой промышленности страны.
Северокорейский лидер высоко оценил представленные на выставке товары, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап, которое, в свою очередь, ссылается на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Это наглядное подтверждение верности политики, направленной на устранение различий между центральными и региональными районами, а также достижение сбалансированного развития всей страны», – привело агентство слова лидера КНДР.
Отмечается, что несколько лет назад власти Северной Кореи начали реализацию политики регионального развития, включающей строительство современных предприятий в отдаленных районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Южной Корее заявили, что дочь Ким Чен Ына возглавила ядерные силы КНДР.
В прошлом году глава государства открыл новую фабрику в КНДР.