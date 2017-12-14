Рада поддержала обращение Порошенко об автокефальной церкви

Верховная рада на заседании в четверг поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви.

Такое решение поддержали 268 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Порошенко заявил, что создание в стране единой поместной автокефальной церкви – это вопрос национальной безопасности. По значимости он сравнил это с полученными безвизовым режимом и соглашением об ассоциации с Евросоюзом, а также с «членством в Евросоюзе и членством в НАТО, которые еще впереди».

Глава украинского государства подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной.

Порошенко заявил, что после голосования в Раде уведомит Вселенского патриарха о завершении Киевом всех процедур по запросу автокефалии.

Ранее Порошенко заявлял, что до 28 июля Синод Вселенского патриарха может принять решение о создании единой поместной автокефальной церкви на Украине.

Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что не может поддержать создание «независимой церкви» на Украине.

Газета ВЗГЛЯД анализировала последствия возможного признания «киевского патриархата».