Порошенко заявил о близости УПЦ к получению автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь «очень-очень близка» к получению автокефалии.

«Надо молиться за мир и надо молиться и бороться, чтобы Господь послал нам наконец единую церковь через более 300 лет ее отсутствия на Украине, потому что сказано в писании, что каждая территория, каждый народ имеет право на свою церковь. Украинцы веками мечтали вернуть ее. Хочу подчеркнуть, мы сейчас находимся очень-очень близко от осуществления этой мечты», – передает его слова УНИАН.

Он заявил, что Украине не нужны четыре разные православные церкви, чтобы людям не пришлось вставать перед выбором. При этом ключевой позицией он назвал требование, чтобы «украинская церковь не управлялась со стороны государства-агрессора» и в которой «не славословят оккупантов».

Ранее Порошенко утверждал, что Константинопольский патриархат якобы начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви. Однако близкий ко Вселенскому патриархату источник заявил, что так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата не получит автокефалии.

Отметим, что главы и представители поместных православных церквей УПЦ МП не поддержали идею украинских властей о создании «единой автокефальной церкви» в стране.