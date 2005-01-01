Поместные церкви Украины выступили против «автокефалии»

Главы и представители поместных православных церквей не поддерживают идею украинских властей о создании «единой автокефальной церкви» в стране, сообщил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний по итогам первых переговоров.

«Предстоятели и архиереи (поместных церквей – прим. ВЗГЛЯД) с беспокойством следят за событиями у нас и даже просили нашу Церковь выразить свое видение. Поэтому блаженнейший митрополит (Киевский и всея Украины – прим. ВЗГЛЯД) Онуфрий проинформировал предстоятелей поместных православных церквей о позиции Украинской православной церкви относительно упомянутых инициатив и их возможных последствий. Исходя из того постоянного общения, которое мы имеем с поместными церквями, а также из первой их реакции, которая нам уже известна, идея предоставления «томоса об автокефалии» раскольникам в обход канонической Украинской православной церкви не вызывает никакого одобрения», – передает РИА «Новости» слова митрополита Антония.

«Предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран, с которыми мы как каноническая Церковь имеем полноценное – как официальное, так и личное – общение, с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие», – сказал он.



По словам митрополита Антония, в разговорах с представителями УПЦ МП иерархи поместных церквей, в том числе греческие архиереи и те, кто относится к юрисдикции Константинопольского патриархата, «выражают слова поддержки и просят передать, что повода для волнений нет, поскольку поместные церкви не одобряют этих инициатив, которые могут привести к большим проблемам в мировом православии».



Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат якобы начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви. Близкий ко Вселенскому патриархату источник сообщил, что так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата не получит автокефалии.

Председатель отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич пояснил, что Константинопольский патриархат «не сделает ничего такого, что бы помешало» всеправославному единству.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «карманной церковью» автокефальную церковь УПЦ, которую желает создать президент Украины Петр Порошенко.