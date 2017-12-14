МИД придумал уничижительное название для «автокефальной УПЦ»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «карманной церковью» автокефальную церковь УПЦ, которую желает создать президент Украины Петр Порошенко.

«Речь идет о намерении нынешних украинских властей учредить полностью подконтрольную себе, карманную церковь, костяк которой составили бы абсолютно никем не признанные раскольнические структуры», – заявила Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, попытки реализации сценария создания автокефалии, который вызывает крайне противоречивую реакцию среди духовенства и верующих, «просто идут вразрез с интересами непосредственно украинского народа». Она отметила, что такие попытки способны существенно осложнить и без того весьма напряженную внутриполитическую обстановку на Украине и спровоцировать дальнейшее углубление раскола в обществе.

Захарова добавила, что в подобных действиях со стороны проявляется стремление «принести в жертву русофобской политике уже и религиозный мир в собственной стране, пойти на прямое нарушение ее конституции и, видимо, еще и переписать православные каноны».

Ранее Порошенко заявлял, что Константинопольский патриархат якобы начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви. Близкий ко Вселенскому патриархату источник сообщил, что так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата не получит автокефалии.