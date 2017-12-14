УПЦ МП после заявления Порошенко успокоила верующих

Председатель отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко по вопросу автокефалии украинской церкви.

В Facebook Данилевич сообщил, что Константинопольский патриархат действительно приняли к рассмотрению «вопрос о автокефалии Украины». Однако в тексте заявления патриархата указано, что Вселенский патриархат отвечает «за всеправославное единство», а потому намерен обсудить украинский вопрос с другими церквами.

Как пояснил Данилевич, это означает, что Константинопольский патриархат, во-первых, «не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало». Во-вторых, планируется согласовать вопрос со всеми Поместными православными церквами.

Поместных православных церквей 15, ни одна из них не признает легитимным «Киевский патриархат», передает ТАСС.

Данилевич отметил, что «Верующим канонической Украинской православной церкви можно быть спокойными».

В воскресенье украинский президент Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви. Близкий ко Вселенскому патриархату источник сообщил, что так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата не получит автокефалии.