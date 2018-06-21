В грузинском патриархате высказались за независимую украинскую церковь

Член Синода ГПЦ митрополит Петрэ после заседания в четверг заявил, что Украина должна иметь независимую автокефалию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает телекомпания «Рустави-2», священнослужитель заявил, что «Украина, 40-миллионная независимая страна, конечно же, как я лично считаю, должна иметь независимую церковь».

«Украина не должна церковно подчиняться первому иерарху страны-завоевателя», – сказал он.

В то же время митрополит Петрэ заметил, что «процессуально это растянется по времени».

Вопрос автокефалии украинской церкви затрагивался синодом ГПЦ в четверг. Окончательного мнения на этот счет в ГПЦ нет – рассматривается вопрос, поддержит ли ГПЦ украинскую автокефалию.

В начале июня секретарь патриарха Грузии Микаэл Ботковели, комментируя состоявшуюся в ГПЦ встречу с митрополитом Русской православной церкви Иларионом, отметил, что представитель Вселенского патриархата может посетить Грузию в контексте дискуссий по введению автокефалии Украинской православной церкви.

«Украинская церковь просит Вселенский патриархат помочь в достижении независимости. По этому вопросу у РПЦ есть своя позиция, которую изложил митрополит Иларион. Такие же консультации пройдут и с представителем Вселенского патриархата. Российская церковь полагает, что такой же визит в Грузию осуществит Константинопольский патриархат», – рассказал отец Микаэл.

Говоря о позиции ГПЦ по поводу автокефалии Украинской церкви, отец Микаэл отметил, что «вопрос сложный, определяемый каноническими нормами».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь «очень-очень близка» к получению автокефалии, однако близкий ко Вселенскому патриархату источник сообищл, что УПЦ КП не получит автокефалии.