Госдеп обвинил грузинскую церковь в работе на Россию

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил в Тбилиси, что «из православной церкви косвенно исходит российское влияние», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На международной конференции в Тбилиси Митчелл сказал, что «Россия сильна в дезинформации и пропаганде, мы знаем про эти инструменты и готовы с ними бороться».

«Мы работаем. Грузия уже обратила большое внимание на социальные медиа. Но есть очень большая сила – Православная церковь и оттуда косвенно исходит российское влияние», – заявил американский дипломат. Судя по контексту, он имел в виду Грузинскую православную церковь (ГПЦ), которую местные политики неоднократно обвиняли в лояльном отношении к РПЦ и России в целом.

«Чтобы выиграть эту конкуренцию, мы должны выйти на те общественные слои, у которых, к примеру, нет интернета», – сказал Уэсс Митчелл.

После войны 2008 года Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений, однако РПЦ и ГПЦ поддерживают активные контакты. В Тбилиси часть общества утверждает, что ГПЦ подвержена российскому влиянию.