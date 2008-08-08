В РПЦ рассказали о последствиях легализации «Киевского патриархата»

Дарование Константинопольским патриархатом автокефалии раскольническим структурам на Украине приведет к нарастанию в стране агрессии, а также захвату храмов канонической православной церкви, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда.

Легойда заявил, что «предоставление автокефалии раскольникам нисколько не добавит им легитимности», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что любой вопрос об автокефалии «даже в теории можно ставить только в том случае, если есть подобное обращение Украинской православной церкви (УПЦ) – в первую очередь, конечно, в Москву».

Однако УПЦ не делала каких-либо обращений, потому ситуация, разворачивающаяся в данный момент, является политическим проектом, соединенным с личными амбициями.

«Если автокефалия будет предоставлена, Русская церковь ее не признает. Безусловно, это может повлечь за собой и прекращение общения», – подчеркнул он.

Специалист считает, что решение Константинополя единолично заниматься вопросом предоставления автокефалии не находит поддержки у других Православных церквей: «Вопрос о консенсусном предоставлении автокефалии многократно обсуждался Церквами, была выработана и согласована процедура этого процесса, предполагающая, что вопрос об автокефалии на Украине может быть инициирован Церковью-Матерью, в данном случае – РПЦ, и поддержан всеми остальными Православными церквами. Мы этого процесса не видим».

Кроме того, такие шаги Константинопольской патриархии способны привести к волне насилия и захвату храмов канонической православной церкви на Украине, так как «добровольно приходы канонической Украинской церкви в Киевский патриархат не перейдут», считает Легойда.

Он напомнил, что «даже в ситуации, когда никто не признает раскольников, они силой отобрали у канонической Украинской Церкви более 40 храмов».

Такое развитие событий будет иметь катастрофические последствия, «поскольку и сейчас наши братья на Украине находятся в тяжелом положении, а в таком случае еще больше усилится давление на них и со стороны националистов, и со стороны государства».

Таким образом, вместо получения политических дивидендов Киев увидит, что «страна будет ввергнута в еще больший хаос».

«Для мирового православия, для всей православной семьи, это будет иметь тяжелые, трагические последствия», – сказал официальный представитель РПЦ.

Однако все еще есть надежда на то, что «Константинополь все-таки остановится в шаге от непоправимого».

Напомним, Константинопольский патриархат впервые подтвердил решение дать автокефалию УПЦ. Позиция РПЦ прямо противоположна позиции Константинополя – там полагают, что предоставление автокефалии способствует религиозному расколу на Украине.

Позже Киев заявил о поддержке США в борьбе за автокефалию.