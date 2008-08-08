В РПЦ рассказали о последствиях легализации «Киевского патриархата»

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12 сентября, среда  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
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Настало ли время продавать доллары

Ждать ли доллар по 75Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин, скорее всего, прав. Главный для рубля фактор – цены на нефть – находится на высоком значении. И все же – стоит ли верить министру на слово? Подробности...
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Навальный получил послание из реального мира

Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на поединокФото: кадр из видео
Главнокомандующий войсками Нацгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок «борца с режимом» Алексея Навального. Генерала армии оскорбили клеветнические высказывания блогера в его адрес. И хотя до физического выяснения отношений дело точно не дойдет, сама эта история очень важна для понимания человеческих качеств обоих ее участников. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
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Убивали легко, много и чаще всего лотерейно

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...
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«Натовское православие» патриарха Варфоломея

Егор Холмогоров, Публицист
Назначение Константинопольским патриархатом на Украину двух своих экзархов может иметь далекоидущие последствия для всего православного мира. Собственно, сам этот мир рискует прекратить свое существование. Подробности...
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

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        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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             12 сентября 2018, 12:07
          Фото: Сергей Петров/ТАСС
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Дарование Константинопольским патриархатом автокефалии раскольническим структурам на Украине приведет к нарастанию в стране агрессии, а также захвату храмов канонической православной церкви, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда.

          Легойда заявил, что «предоставление автокефалии раскольникам нисколько не добавит им легитимности», передает ТАСС.

          Он подчеркнул, что любой вопрос об автокефалии «даже в теории можно ставить только в том случае, если есть подобное обращение Украинской православной церкви (УПЦ) – в первую очередь, конечно, в Москву».

          Однако УПЦ не делала каких-либо обращений, потому ситуация, разворачивающаяся в данный момент, является политическим проектом, соединенным с личными амбициями.

          «Если автокефалия будет предоставлена, Русская церковь ее не признает. Безусловно, это может повлечь за собой и прекращение общения», – подчеркнул он.

          Специалист считает, что решение Константинополя единолично заниматься вопросом предоставления автокефалии не находит поддержки у других Православных церквей: «Вопрос о консенсусном предоставлении автокефалии многократно обсуждался Церквами, была выработана и согласована процедура этого процесса, предполагающая, что вопрос об автокефалии на Украине может быть инициирован Церковью-Матерью, в данном случае – РПЦ, и поддержан всеми остальными Православными церквами. Мы этого процесса не видим».

          Кроме того, такие шаги Константинопольской патриархии способны привести к волне насилия и захвату храмов канонической православной церкви на Украине, так как «добровольно приходы канонической Украинской церкви в Киевский патриархат не перейдут», считает Легойда.

          Он напомнил, что «даже в ситуации, когда никто не признает раскольников, они силой отобрали у канонической Украинской Церкви более 40 храмов».

          Такое развитие событий будет иметь катастрофические последствия, «поскольку и сейчас наши братья на Украине находятся в тяжелом положении, а в таком случае еще больше усилится давление на них и со стороны националистов, и со стороны государства».

          Таким образом, вместо получения политических дивидендов Киев увидит, что «страна будет ввергнута в еще больший хаос».

          «Для мирового православия, для всей православной семьи, это будет иметь тяжелые, трагические последствия», – сказал официальный представитель РПЦ.

          Однако все еще есть надежда на то, что «Константинополь все-таки остановится в шаге от непоправимого».

          Напомним, Константинопольский патриархат впервые подтвердил решение дать автокефалию УПЦ. Позиция РПЦ прямо противоположна позиции Константинополя – там полагают, что предоставление автокефалии способствует религиозному расколу на Украине.

          Позже Киев заявил о поддержке США в борьбе за автокефалию.


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