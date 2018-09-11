Киев заявил о поддержке США в борьбе за автокефалию

Посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбек на встрече с президентом Украины Петром Порошенко поддержал Украинскую православную церковь Киевского патриархата в вопросе получения автокефалии.

«Посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и в праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь», – сообщает пресс-служба украинского президента.

Сообщается, что Порошенко заверил Браунбека в «многочисленных свидетельствах ужасных нарушений прав и свобод человека» и религиозной свободы в Донбассе и Крыму.

«Собеседники подчеркнули необходимость жесткого ответа на системные преследования в оккупированном Донбассе и Крыму украинских верующих УПК КП, Украинской греко-католической церкви, представителей других вероисповеданий», – добавили в пресс-службе.

Ранее во вторник Константинопольский патриархат впервые подтвердил решение дать автокефалию УПЦ. Позиция РПЦ прямо противоположна позиции Константинополя. РПЦ полагает, что предоставление автокефалии способствует религиозному расколу на Украине.