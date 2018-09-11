Патриарх Иерусалимский поддержал УПЦ Московского патриархата

Патриарх Иерусалимский Феофил выразил поддержку Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в стремлении сохранить каноническое православие и противостоять политическому давлению.

Патриарх Феофил заявил, что последние события вокруг церковной жизни Украины стали одним из проявлений глобализации, которая «имеет своей главной целью прежде всего разрушение православной церкви».

«Щупальца глобализации пытаются проникнуть и в церковное тело, чтобы его разрушить. Это происходит по всему миру, в том числе и на Украине. Вмешательство политиков в дела Церкви – это признаки такого процесса», – приводит слова Феофила пресс-служба Московского патриархата.

По его словам, православные народы сегодня подвергаются особым испытаниям, но, тем не менее, не должны терять надежды. «Мы молимся за народ Украины», – отметил он.

Патриарх Феофил также выразил надежду, что господь вразумит «наших политиков, от которых зависит прекращение братоубийственной войны».

В пятницу Священный синод официально осудил решение патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов на Украину без согласования с Московским патриархатом. После этого РПЦ пригрозила Константинополю крайне жестким ответом по Украине.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, как патриарх Константинопольский Варфоломей нашел способ выдать Киеву автокефалию.