В РПЦ пообещали принять меры в ответ на шаги Константинополя по Украине

Шаги стамбульского Синода по Украине вынуждают РПЦ разорвать единство с Константинопольским патриархатом, заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире «России-24».

Митрополит заявил, что признанием лидеров раскола Константинополь легитимизировал раскол, существующий больше четверти века, «и, следовательно, сделал для нас уже невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом», передает «Интерфакс».

В связи с этим в РПЦ будут «вынуждены принимать какие-то меры». Так, уже приостановлено «молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха».

Ранее синод Константинополя объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета (УПЦ КП) и Макария (УАПЦ). В РПЦЗ данное решение сочли неправомерным.

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