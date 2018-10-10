Решение Константинополя о снятии анафемы с раскольников признали неправомерным

Глава Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион подчеркнул, что Константинопольский патриархат не имеет права и полномочий снимать анафему с глав украинских церквей, поскольку это противоречит канонам православия.

Митрополит Иларион указал, что снятие анафемы – это привилегия той церкви, которая ее наложила, а не патриарха Константинопольского, передает ТАСС.

Глава РПЦЗ напомнил, что святейший патриарх Константинопольский – такой же равный, как и все архиереи, все епископы православной церкви, и он не может действовать как в Римо-католической церкви, где Папа один решает подобные вопросы.

«Патриарх Константинопольский не может взять на себя папские привилегии, ибо все равны. И нужно все это решать и действовать, согласно канонам», – подчеркнул глава РПЦЗ.

Он выразил уверенность, что нынешняя противоречивая ситуация вокруг церкви Украины, вызвавшая раскол в церковном мире, стала возможной из-за того, что Константинополь попал под влияние политики.

«Патриарх Константинопольский стал очень зависим от (...) разных государств, которые хотят, чтобы [усугубилось] разделение между Украиной и Россией, хотят всячески ослабить власть российской власти, влияние страны», – заявил митрополит Иларион.

Накануне Синод Константинополя объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. При этом Филарет вопреки решению Фанара решил не отказываться от сана «Киевского патриарха».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытке Константинополя признать украинских раскольников по «бандеровской» схеме.