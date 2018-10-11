Константинопольский патриархат заявил о желании вернуть УПЦ под свою юрисдикцию

Синод Константинополя объявил о своем желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Представитель патриарха напомнил о событиях XVII века, когда киевская метрополия стала частью Московского патриархата, передает ТАСС.

«И Вселенский патриарх как первый среди равных хочет вернуть свое каноническое право и вернуть церковь в ведение Константинополя», – сказал он.

По его словам, процесс о предоставлении томоса украинской церкви продолжается.

Одновременно Константинополем принято решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.

«Заслушали апелляцию Филарета Денисенко и Макария. Принято решение, что в свое время анафема была оглашена по недостаточному количеству причин, по некоторым политическим соображениям. Поэтому решением синода они были возвращены в каноническое поле», – заявил представитель Константинопольского патриархата.

Накануне сообщалось, что решение о предоставлении украинской раскольнической церкви автокефалии после двух дней заседания синода Константинопольского патриархата не было принято. В то же время синод Вселенского патриархата объявил незаконной «аннексию» Киевской митрополии со стороны РПЦ в 1686 году.

Решение о предоставлении «УПЦ КП» томоса, как утверждалось, отложено на ноябрь.

Между тем, в четверг Синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей.