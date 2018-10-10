В Раде заявили о перенесении решения о томосе на ноябрь

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что решение о предоставлении украинской церкви томоса отложено до ноября.

«Сегодня стало известно, что синод перенес принятие решения о предоставлении томоса украинской церкви до ноября», – написал он в Facebook.

Вместе с тем глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил надежду, что по итогам синода в Константинополе не будет принято скоропалительных решений по автокефалии для Украины, передает РИА «Новости».

«В эти минуты, насколько известно, проходит заседание священного синода Константинопольского патриархата, мы не ожидаем каких-то скоропалительных решений. Надеемся, что таких решений не будет вообще», – сказал он.

Он отметил, что «патриарх Варфоломей анонсировал предоставление автокефалии украинской церкви, но дело в том, что украинская церковь автокефалию не просила».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказывался об угрозе церковного раскола на Украине.

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