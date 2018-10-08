Патриарх Кирилл назвал опасность от церковного раскола на Украине

Церковный раскол на Украине несет в себе «угрозу для общенациональной жизни», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского патриарх Кирилл попросил почитаемого святого, который «много сделал для примирения разрозненных княжеств феодальной Руси», «приклонить милость к вселенской православной церкви», примирить враждующих, остановить раскол, передает РИА «Новости».

«Особенно там, где раскол несет в себе угрозу и для общенациональной жизни, – я имею в виду братскую Украину. Мы молимся преподобному Сергию, чтобы молитвами своими пред лицом Божиим он не оставлял Святой Руси и Церкви нашей», – сказал патриарх.

Он добавил, что верующие проходят через «очень непростые исторические обстоятельства как для Отечества нашего, для всей Руси, так и для Церкви нашей». По его словам, РПЦ остается верной святым канонам и «преданию отеческому».

«Никто не заставит нас поверить, что нарушение церковных канонов может иметь место по чьей-то воле. И мы сохраняем верность преданию Церкви, потому что желаем быть верными ее чадами», – сказал патриарх.

В начале октября стало известно, что патриарх Кирилл направил письма предстоятелям всех поместных православных церквей. В обращении он призвал к «общеправославному обсуждению» церковной ситуации на Украине, в том числе указываются негативные последствия в случае получения УПЦ автокефалии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.