Патриарх Кирилл обратился к предстоятелям поместных церквей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письма предстоятелям всех поместных православных церквей, призвав их к общеправославному обсуждению церковной ситуации на Украине, сообщил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.

Протоиерей сообщил РИА «Новости», что в письмах изложена позиция Русской православной церкви по вопросу так называемой украинской автокефалии, а также возможных негативных последствиях действий Константинопольского патриархата для единства вселенского православия.

Патриарх Кирилл призвал предпринять усилия для начала общеправославного обсуждения сложившейся ситуации, сообщил Балашов.

Ранее с предложением инициировать всеправославное обсуждение действий Константинопольского патриархата на Украине выступил синод Русской церкви.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.