Синод Эстонской церкви осудил вмешательство патриарха Варфоломея во внутренние дела УПЦ

В связи с вмешательством патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Украинской православной церкви синод Эстонской православной церкви заявил, что такие действия могут повлечь за собой тяжелые последствия «для единства вселенской церкви».

«Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата выражает глубокую обеспокоенность в связи с опасным развитием церковной ситуации в Украине, вызванным односторонними действиями Константинопольского патриархата, направившего двух своих иерархов в Киев для реализации проекта создания украинской автокефальной церкви. Мы свидетельствуем на опыте Эстонской православной церкви, что подобные действия Константинопольского патриархата, предпринимаемые им без всякого согласования с каноническим священноначалием Украинской православной церкви, могут повлечь за собой тяжёлые последствия как для православия в Украине, так и для единства вселенской церкви в целом», – говорится в сообщении на сайте Эстонской православной церкви Московского патриархата.

ЭПЦ пишет, что уже сегодня раскольнические сообщества Украины озвучивают планы по лишению УПЦ официального названия, а также отчуждению ее имущества в пользу новой структуры, которая создается Константинополем. Синод отмечает, что в таком случае православию Украины будет нанесен тяжелый урон, а оставшиеся без храмов украинские православные будут подвергнуты дискриминации, передает ТАСС.

«Решительно осуждая антиканонические деяния Константинопольского патриархата в Украине, мы полностью поддерживаем позицию Священного Синода Русской православной церкви, выраженную в его заявлении от 14 сентября 2018 года, а также выражаем всестороннюю поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату, клиру и всей полноте Украинской православной церкви», – пишут на сайте ЭПЦ.

Получение автокефалии украинской церкви может привести к большому расколу в религиозном мире. Русская православная церковь уже резко сократила свое общение с Константинопольским патриархатом и прекратила молиться за патриарха Варфоломея. Также были приостановлены сослужения с иерархами Константинопольского патриархата. РПЦ готовится и к более серьезным мерам.

Синод УПЦ также выступил за высылку из Киева Константинопольских экзархов и прекратил сослужения с их иерархами. Украинские монастыри поддержали данную позицию, выступая «категорически против автокефалии».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.