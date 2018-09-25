Синод УПЦ призвал патриарха Варфоломея не вмешиваться во внутренние дела церкви

Священный Синод Украинской православной церкви призвал Константинопольского патриарха Варфоломея перестать вмешиваться во внутренние дела УПЦ, нарушая ее каноническую территорию, и вслед за РПЦ решил приостановить служения с константинопольскими иерархами.

«Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории. Епископату Украинской православной церкви предписано приостановить сослужения с иерархами Константинопольского патриархата», – сообщается на сайте УПЦ.

Также УПЦ потребовала, чтобы экзархи Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион покинули Киев.

Такие решения были вынесены по итогам заседания Синода 25 сентября в Киево-Печерской лавре, пишет РИА «Новости».

Напомним, что Русская православная церковь резко сократила свое общение с Константинопольским патриархатом и прекратила молиться за патриарха Варфоломея. Также были приостановлены сослужения с иерархами Константинопольского патриархата. РПЦ готовится в «критической ситуации» применить более серьезные меры.