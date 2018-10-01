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2 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:52  |  vz.ru
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Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции

Крымский мост снова радует – теперь водителей фур и грузовиковФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект. Туристов в этом году тьма. Теперь мостовой переход начал принимать счастливых водителей большегрузов. Сможет ли это событие остановить рост или даже снизить цены на продукты в Крыму, чего ждут многие крымчане и гости? Подробности...
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Меркель хочет, чтобы Европа управлялась из Берлина и Парижа

Ангела Меркель хочет сделать Евросоюз более управляемымФото: Yves Herman/Reuters
Ангела Меркель предложила создать в Евросоюзе свой Совет безопасности — в том числе и для преодоления трудностей при принятии решений по санкциям в отношении России. Неважно, что сейчас имеет в виду германский канцлер – проблемы с продлением санкций или же затруднения с началом их отмены. Важнее то, что Германия снова пытается перейти к следующему этапу евроинтеграции: к упрочению единства и управляемости Евросоюза. Получится ли это у Берлина? Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Зачем Западу признавать неконституционные итоги плебисцита в Македонии

Македонцы четыре месяца протестовали против самого факта проведения референдума, и им удалось сделать его результаты недействительнымиФото: VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС
В Македонии из-за не соответствующей требованиям конституции явки провалился референдум о переименовании страны. Тем не менее США, НАТО и ЕС уже успели расценить итоги плебисцита как успех. Почему Запад так заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему так нужна эта страна в евроатлантических структурах? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Советский Союз трагически погиб от убожества

Дометий Завольский, историк-архивист
Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что сегодняшние воздыхатели по «красному проекту» – люди отнюдь не большого мира (хоть бы и потерпевшего крушение). Их мир мал и на глазах продолжает съёживаться. Подробности...
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Либеральная демократия – это последняя из священных коров

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Деление на «либералов» и «консерваторов» в наши дни выглядит архаичным. Возникает простой вопрос – что охраняют нынешние консерваторы? И о какой именно свободе говорят современные либералы – так, чтобы их можно было отличить от демократов или социалистов? Подробности...
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Остановите музыку, умер Азнавур

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда-то Азнавура нарекли «самым любопытным человеком в мире». До того он не раз бывал «самым работящим», «самым простодушным», «самым бескорыстным» и «самым непредсказуемым». Ключевое слово здесь – «самый». Подробности...
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
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        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

          Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в Москве   2 октября 2018, 12:16
          Фото: orthodox.vinnica.ua
          Текст: Михаил Мошкин,
          Юрий Зайнашев

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          Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников?

          Глава раскольнической украинской церкви Филарет (Денисенко) в понедельник заявил, что не менее 10 архиереев УПЦ Московского патриархата будут участвовать в объединительном соборе при создании независимой церкви, но ему известны имена лишь двух из них.

          Филарет при этом, по сути, признал, что ему лично вряд ли светит патриаршество в Киеве, хотя он всегда претендовал на эту роль с начала 90-х годов, когда устроил раскол церкви на Украине.

          Филарет добавил, что томос об автокефалии получит новый глава украинской церкви, которого должен избрать объединительный собор сразу трех структур – как уже существующих двух раскольничьих церквей, так и определенной части архиереев, которые до сих пор были преданы Московскому патриарху.

          По версии Филарета, на будущий объединительный форум от его собственного патриархата (УПЦ КП) придет 41 архиерей, то есть абсолютное большинство, от Украинской автокефальной церкви (УАПЦ) – 12 человек, а еще к ним должны примкнуть 10 человек из числа нынешних архиереев Московского патриархата (УПЦ МП).

          «Если томос будет принят 9–11 октября этого года, то в октябре мы можем созвать этот собор», – цитирует Филарета УНИАН.

          Впрочем, Филарет не сказал, откуда у него вся эта информация. Прибывшие ранее в Киев два эмиссара Фанара (резиденции патриарха Константинопольского) ранее действительно пообещали, что томос получит совсем новая структура, которая действительно должна появиться по итогам объединительного собора. Но вот о том, что Филарет там с ходу получит абсолютное большинство, публично они пока не упоминали.

          В то же время в правящих кругах Украины уверены, что Филарет заветного патриаршества так и не дождется. Единую поместную православную украинскую церковь (ЕППУЦ), предположительно, возглавит действующий архиерей РПЦ – митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий). Накануне эту информацию обнародовал в своем «Фейсбуке» советник главы МВД Станислав Речинский, кстати, бывший пресс-секретарь главы УПЦ МП митрополита Киевского. Симеон известен как любимец Петра Порошенко, президент и митрополит не раз участвовали в общих церемониях, а Винницкая область считается вотчиной Порошенко.

          Кроме Шостацкого, среди нынешних иерархов РПЦ на Украине, вполне вероятно, есть и другие изменники. Еще весной митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний (Дмитрук) заявил изданию «Главком», что отправленное в Фанар прошение о томосе подписали в том числе и примерно 10 епископов Московского патриархата.

          Озвученную цифру подтверждали тогда же источники РБК-Украина. Имена подписантов до сих пор не разглашаются, но, как сообщил сам митрополит Софроний, помимо него обращение поддержал митрополит Овручский и Коростенский Виссарион (Стретович). Также публично поддержал обращение митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

          Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко считает, что публичная поддержка идеи автокефалии еще не означает, что епископы примут участие в «объединительном соборе». «Да, открыто выражали свои симпатии два иерарха: викарный митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Черкасский Софроний (Дмитрук), но они говорили только о своих настроениях», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

          Бывший председатель отдела внешних церковных связей МП, настоятель московского храма святого Феодора Студита Всеволод Чаплин признал, что церковная бюрократия вырастила немало людей, готовых идти куда угодно ради личных интересов, а также людей, которые проявили себя как «пятая колонна». В числе таких он прямо упомянул и митрополита Александра (Драбинко). «Это также архимандрит Кирилл (Комаров) и протоиерей Георгий (Коваленко)», – добавил Чаплин.

          Чаплин тоже не исключает, что украинский президент Петр Порошенко будет продвигать на пост патриарха своего любимца Симеона (Шостацкого).

          «Он человек карьерного склада ума, склонный заискивать перед сильными мира сего. Думаю, для властей он довольно комфортен. Я помню этого человека как хранителя резиденции патриарха Алексия в Даниловом монастыре. Он тогда уже проявлял большой интерес ко всяким почетным и властным позициям», – отметил Чаплин.

          «Судя по предыдущим интригам вокруг митрополита Симеона, видно, что он готов занять первую позицию, – предположил Чаплин. – Если его оставят на какой-то почетной роли, а реальная власть будет полностью в руках человека договороспособного для Фанара».

          Но Чаплин пока не исключил, что Константинополь все же поставит на эту позицию человека «из своих рядов» – архиепископа Иова (Гечу) или архиепископа Даниила (Зелинского).

          Что касается Филарета, то его мечта о высшей власти в церкви Украины, похоже, действительно уже никогда не сбудется,

          согласен и Владислав Петрушко.

          «Думаю, в Константинополе постараются дистанцироваться от Филарета. Тем более маловероятно, что Филарет согласится войти митрополитом в новую структуру. Да и предоставлять сразу статус патриархата? Это тоже нереальный вариант, даже в случае если автокефальная структура будет создана», – считает Петрушко.

          По мнению эксперта, константинопольский патриарх Варфоломей постарается избежать ситуации, при которой явные раскольники стали бы основой новой церкви. «В Константинополе рискуют вызвать на себя серьезные обвинения в том, что соединились фактически с раскольниками. А ведь в соответствии с канонами они таковыми являются и подлежат взысканиям», – пояснил эксперт. Петрушко пока не исключает, что Константинополь пока что объявит лишь об учреждении экзархата или митрополии в своей юрисдикции.

          «Личность Филарета очень малокомфортна, и многие архиереи, которые могут стремиться в новую структуру, под него не пойдут», – вторит эксперту Чаплин. «Филарета фанарские иерархи знают много десятилетий, знают глубоко. Человек это крайне жесткий. Психологически он гораздо сильнее, чем вся фанарская братия», – считает он.

          «Если допустить его к руководству, он, обладая поддержкой примерно сорока архиереев, очень быстро наведет на Украине свои порядки. Любые представители Фанара, если у них не будет какой-то силовой поддержки власти, будут им просто растерты в порошок», – предрекает Чаплин.


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