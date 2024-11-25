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    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    11 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    13 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    34 комментария
    25 ноября 2024, 03:36 • Новости дня

    Стало известно о продвижении российских войск к Великой Новоселке в ДНР

    Рогов сообщил об освобождении восьми квадратных километров на востоке Великой Новоселки в ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска освободили порядка восьми квадратных километров территории на востоке Великой Новоселки в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    «В предместьях к востоку от Великой Новоселки российские войска освободили около 8 квадратных километров за сутки», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Он добавил, что продвижение российских сил идет с юго-востока и северо-востока.

    Ранее Рогов сообщил о зачистке Елизаветовки от украинских войск.

    24 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине

    Financial Times: Россия вербовала йеменских наемников для участия в боевых действиях на Украине

    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия якобы завербовала группу йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине, используя связи с группировкой хуситов, пишет Financial Times.

    Как сообщает Financial Times, были завербованы сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине. Они якобы были привлечены через теневую сеть, связанную с группировкой хуситов.

    Американские дипломаты полагают, что Россия активно контактирует с хуситами и обсуждает поставки оружия. Тим Лендеркинг, специальный посланник США по Йемену, подтвердил наличие российских специалистов в Сане для углубления диалога с хуситами. Среди обсуждаемого оружия – системы, которые могут улучшить возможности хуситов по поражению целей в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море. Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство.

    Ранее Госдеп США заявил о прибытии до 10 тыс. солдат КНДР в Курскую область для боевых действий, но подтверждении этих данных не предоставил.

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    24 ноября 2024, 13:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки

    Российские войска продвинулись в Белогорье на Ореховском направлении в Запорожской области

    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении в Запорожской области, начав бои за село Белогорье, которое является последним перед пока контролируемой ВСУ Малой Токмачкой, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска продвинулись более чем на два километра в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает ТАСС.

    По его словам, Белогорье является последним населенным пунктом перед Малой Токмачкой, которая пока находится под контролем ВСУ. Малая Токмачка – это ближайший пригород Орехова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области, а также нанесла авиаудары по расположению ВСУ в этом регионе.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    24 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье

    Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95LR компании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье

    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье
    @ Leonid Faerberg/ Transport Photo/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    При посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи.

    Как передает РИА «Новости», при посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявший рейс из Сочи.

    По предварительной информации, возгорание началось в одном из двигателей лайнера. Наземные службы аэропорта оперативно начали борьбу с огнем и сумели быстро справиться с возгоранием.

    По информации телеканала HaberGlobal, находившиеся на борту 79 пассажиров были эвакуированы.

    Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса, на которую совершил посадку самолет, была временно закрыта.

    Напомним, этим летом в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet-100.

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    24 ноября 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ попали в огневой мешок под Купянском

    Крупная группировка ВСУ под Купянском оказалась в огневом мешке

    ВСУ попали в огневой мешок под Купянском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка Вооруженных сил Украины под Купянском окружена огнем, блокированы восемь оккупированных населенных пунктов, включая Сеньково.

    Под Купянском крупная группировка Вооруженных сил Украины оказалась в огневом мешке, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По их данным, как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов находятся в окружении огнем. Среди них упоминаются населенные пункты, расположенные в промежутке от Купянска до Сеньково.

    Силовые структуры подчеркивают, что это весьма крупная группировка, что усложняет ситуацию для ВСУ в этом районе. Операция по удержанию территории продолжается, и украинские военные испытывают значительные трудности в связи с блокированием важных маршрутов снабжения и маневра.

    Подобные ситуации на линии фронта подчеркивают напряженность боевых действий в регионе. Ожидается, что развитие событий в этом районе будет иметь значительное влияние на общую стратегическую обстановку на восточном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском, где гуманитарная ситуация приблизилась к критической из-за активных боевых действий, а группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении.

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    24 ноября 2024, 06:21 • Новости дня
    ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией

    Пленный сообщил о минировании ВСУ всех дамб и мостов на границе с Белоруссией

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией для их подрыва в случае движения техники, сообщил военнопленный Александр Залесский.

    Как передает РИА «Новости», Залесский служил в 166 батальоне 119 бригады ВСУ. «Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», – приводит его слова агентство.

    Залесский подчеркнул, что все мосты и дамбы на маленьких речках заминированы. При этом у военных есть средства для их подрыва.

    До этого пленный рассказал об обучении ВСУ стрельбе по видео с Youtube.

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    24 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    В Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию

    Около 150 тыс перемещенных лиц вернулись с Украины, включая 70 тыс. в Мариуполь

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.

    Депутат украинского парламента Максим Ткаченко заявил, что жители Мариуполя и других территорий, вошедших в состав России, возвращаются домой с Украины, где они находились в статусе временно перемещенных лиц, передает ТАСС. По словам депутата, уже около 150 тыс. таких лиц вернулись, из них примерно 70 тыс. в Мариуполь.

    Ткаченко назвал эти цифры «ужасающими» для Киева, указывая на неудовлетворительные условия для перемещенных из Донбасса и Новороссии. По словам депутата, на подконтрольной Украине территории временные переселенцы сталкиваются с нехваткой жилья, социальной поддержки, компенсаций и рабочих мест.

    Депутат отметил, что украинские работодатели зачастую скептически относятся к этой категории людей, предлагая им преимущественно низкооплачиваемые вакансии.

    Напомним, накануне вице-премьер Хуснуллин заявил, что до конца текущего года будет утверждена масштабная программа восстановления Донецка, которая включает капитальный ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры.

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    24 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении

    Минобороны: ВС России отбили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении

    ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска на Харьковском направлении успешно отбили контратаку двух украинских бригад, что привело к потерям со стороны ВСУ в количестве до 50 военнослужащих и значительной техники, сообщили в Минобороны РФ.

    По информации, опубликованной в Telegram-канале Минобороны, на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» смогли нанести поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и 5-му пограничному отряду в районах населенных пунктов Липцы, Одноробовка и Волчанск. В результате контратаки украинская сторона потеряла до 50 военных, две бронированные машины, 26 автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся удар по формированиям 60-й, 63-й и других бригад ВСУ в Харьковской и Донецкой областях. ВСУ потеряли свыше 440 военных, боевую машину пехоты и несколько артиллерийских орудий. Был уничтожен склад боеприпасов, говорится в сообщении.

    В Донецкой народной республике подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции, нанеся поражение нескольким бригадам ВСУ, что привело к потерям до 500 военнослужащих и уничтожению складов боеприпасов, уточнили в Минобороны.

    На других участках российские войска продолжили наступление, отражая многочисленные контратаки украинских подразделений. В результате боев ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике, включая американские и британские артиллерийские установки.

    Средства ПВО России сбили 44 беспилотных аппарата самолетного типа, что подчеркивает эффективность противовоздушной обороны в ходе продолжающейся специальной военной операции, добавили в ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.

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    24 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    Взрыв произошел в пригороде Сум у базы ВСУ

    В пригороде Сум прогремел взрыв возле базы с украинскими военными формированиями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пригороде Сум, со стороны баз отдыха, где дислоцируются силы ВСУ, ночью раздался взрыв, после которого к месту происшествия устремились машины скорой помощи.

    В пригороде Сум произошел взрыв, передает РИА «Новости». Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления, сообщил, что взрыв произошел в два часа ночи со стороны северо-востока, где расположены базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка» и «Металлург». Это место было выбрано для размещения украинских военных.

    По словам Лебедева, на этих базах находилось около пятисот военнослужащих. После взрыва в этом направлении отправились машины скорой помощи.

    Кроме того, Лебедев сообщил об ударах в Роменском районе Сумской области. В этом районе находится территория бывшей ракетной военной части, которую украинские силы использовали как казармы. Ротация военных в этом районе, по словам Лебедева, была сорвана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах 17 ноября прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, а 20 ноября украинский оборонный завод «Импульс» в Сумской области подвергся удару, вызвавшему вторичную детонацию.

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    24 ноября 2024, 14:02 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении

    Минобороны заявило об уничтожении более 260 украинских военных в Курской области за сутки

    ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли значительные потери ВСУ на Курском направлении, уничтожив технику и более 260 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям на Курском направлении. В результате ударов авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районе 22 населенных пунктов, включая Александрию, Кругленькое и Лебедевку.

    Отмечается, что за последние сутки ВСУ понесли значительные потери – более 260 военнослужащих, также была уничтожена техника, включая один танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и миномет.

    Всего за время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 35 тыс. военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты и 120 бронетранспортеров. Также уничтожены 1193 боевые бронированные машины, более 1000 автомобилей и 300 артиллерийских орудий, говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 систем HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Накануне в Минобороны сообщили, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

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    24 ноября 2024, 18:23 • Новости дня
    Депутат Киевсовета предложила насильственную мобилизацию

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины, ссылаясь на сложную ситуацию с пополнением армии.

    Как передает ТАСС, депутат Киевского городского совета Алина Михайлова предложила насильственно мобилизовать всех граждан Украины. По ее словам, мобилизация должна проводиться принудительно, когда сотрудники военкоматов хватают людей прямо на улице и силой затаскивают в свои автобусы. Она заявила об этом в интервью агентству ТСН, рассмеявшись во время обсуждения методов мобилизации.

    В украинских Telegram-каналах регулярно появляются записи, где сотрудники военкоматов насильно заталкивают мужчин в микроавтобусы. Этот способ уже получил название «бусификация». Михайлова подчеркнула, что все граждане должны быть мобилизованы, чтобы избежать случаев, когда кто-то может заплатить от пяти до десяти тысяч долларов за отсрочку или покинуть страну. «Всех – на фронт», – заявила она.

    Депутат также подвергла критике тех, кто высмеивает методы мобилизации в соцсетях. В ходе обсуждения погибших при попытках покинуть Украину вплавь, она едва сдержала смех. С февраля 2022 года Госпогранслужба Украины сообщила о гибели 42 человек при попытке переплыть реку Тису на границе с Румынией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на Украине разработали новый формат контракта с ВСУ, позволяющий молодым людям от 18 лет добровольно поступать на службу, при этом контракт предусматривает ограниченный срок службы и материальное обеспечение.

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    24 ноября 2024, 07:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона над территорией России

    Средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА в течение ночи

    Tекст: Максим Попов

    В ночь на воскресенье средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.

    Как сообщило Минобороны, над Курской областью было уничтожено 27 дронов, в Липецкой - четыре, в Белгородской - два. Еще один беспилотник был сбит в Орловской области, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей.

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    24 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Bloomberg: Байден максимально усилит Украину перед возвращением Трампа

    Стало известно о планах Байдена по усилению Украины для противодействия России

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сообщило Bloomberg .

    По информации издания, уходящий президент США Джо Байден предпринимает шаги для усиления Украины перед возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа, сообщает «Лента.Ру».

    Стратегия включает снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, передачу Киеву противопехотных мин, а также прощение части украинского долга. Кроме того, упоминаются санкции против Газпромбанка, который, как отмечает агентство, играет ключевую роль в экспорте российского газа.

    Источники сообщают, что инициативы направлены на поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Байден стремится продемонстрировать, что Украина имеет возможности для ответных действий против России.

    Ранее Bloomberg отметило, что Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом из-за дефицита газа и санкций.

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    24 ноября 2024, 23:02 • Новости дня
    Украинские войска расстреляли и сожгли семью в Селидово

    Очевидец рассказал о расстреле и сожжении семьи в Селидово отрядом ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    В освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела, сообщил очевидец.

    Украинские военные застрелили и сожгли пятерых членов семьи мирного жителя в недавно освобожденном российскими войсками городе Селидово в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом рассказал очевидец происшествия, который вместе с единственным выжившим членом семьи провел захоронение.

    «Володя остался один жив из шести человек. Вышел в туалет на улице, услышал крик и шум. Голову вытащил – всю семью вывели из дома, расстреляли. Он успел скрыться. А следом пришел, а они уже сожженные», – рассказал собеседник агентства.

    Семья Володи состояла из его жены Ольги, сына Ромы, внука Влада, невестки Ольги и свахи. Все пятеро были убиты и сожжены. Останки пришлось хоронить наспех, прямо возле дома, под обстрелами. «Закапывали их 29-го числа, но уже по улице Карла Маркса, возле квартиры. Везде боевые действия, обстрелы. Собирали спаленные тела в мешочки и похоронили», – добавил очевидец.

    Напомним, 28 октября беженцы из Украинска обвинили ВСУ в расстреле мирных жителей и животных.

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    24 ноября 2024, 15:58 • Новости дня
    На Украине зафиксировали диверсии против полиции

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине полиция зафиксировала серию диверсий с использованием взрывчатки и «растяжек» против своих сотрудников, что привело к усилению мер безопасности.

    Украинская полиция зафиксировала серию диверсий против своих сотрудников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда». В сообщении говорится: «Взрывчатка и «растяжки»: полиция фиксирует диверсии против сотрудников».

    Журналисты рассказали о трех недавних инцидентах, произошедших в Киеве. Один из них включал дистанционно управляемое взрывное устройство, другой – «схему» с ложным вызовом сотрудников полиции в квартиру с «растяжкой» на входной двери. Эти диверсии, по утверждению издания, были якобы организованы местными жителями, завербованными российскими спецслужбами. Однако издание не приводит доказательств этой версии.

    Полиция усилила меры безопасности и проводит расследование для установления всех обстоятельств этих инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе подростки подожгли квартиру сотрудника военкомата, что стало первым таким случаем в регионе, в результате инцидента никто не пострадал. Также сообщалось, что в Киеве ночью неизвестные подожгли несколько автомобилей ВСУ в районе Минского массива, в результате чего автомобили полностью сгорели.

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    24 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    ЕБРР отказал украинским олигархам в помощи по восстановлению Украины

    ЕБРР отказался сотрудничать с украинскими олигархами в восстановлении Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский банк реконструкции и развития принял решение не сотрудничать с олигархами на Украине, включая владельца SCM Holdings Рината Ахметова, в рамках программы восстановления страны после конфликта.

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказывается от сотрудничества с украинскими олигархами в вопросах восстановления страны, сообщает РИА «Новости». Президент банка Одиль Рено-Басс заявила, что освобождение экономики Украины от влияния олигархов является фундаментальной задачей для европейской интеграции.

    В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera она подчеркнула, что банку важно избегать компромиссов, которые могут повредить долгосрочным перспективам Украины. «Если бы мы пошли на компромисс в этом вопросе, мы бы нанесли ущерб долгосрочным перспективам страны», – отметила Рено-Басс.

    ЕБРР также выразил нежелание кредитовать или гарантировать займы для компании ДТЭК, находящейся под контролем Рината Ахметова. Банк считает, что Ахметов должен отказаться от контроля над группой для продолжения сотрудничества.

    Рено-Басс подчеркнула необходимость структурных реформ на Украине, отметив, что роль олигархов в экономике слабеет из-за войны, но может измениться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные инвесторы превратили долги Украины в золотую жилу, получив возможность зарабатывать на них. Евросоюз и Международная финансовая кооперация (МФК), являющаяся членом группы Всемирного банка, подписали соглашение об инвестициях для реконструкции Украины на 500 млн евро. ЕБРР приостановил доступ России к финансам и экспертизе банка.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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