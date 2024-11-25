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    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    34 комментария
    25 ноября 2024, 03:57 • Новости дня

    Мигранты в США начали подготовку к массовой депортации после победы Трампа

    NYT: Мигранты в США готовятся к депортации из-за обещаний Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Нелегальные мигранты в США активно налаживают контакты с юристами и общественными организациями из-за обещанных депортаций после победы Дональда Трампа, сообщает New York Times.

    По информации издания,  мигранты активизировали работу с юристами, а также участвуют во встречах с некоммерческими организациями, чтобы противостоять возможным депортациям, передает РИА «Новости».

    Некоторые мигранты, имеющие грин-карты, стремятся как можно скорее получить гражданство США. Те, у кого неясный правовой статус или кто въехал в страну нелегально, активно подают заявления на предоставление убежища. Газета подчеркивает, что даже ходатайство в процессе рассмотрения может защитить от депортации.

    Мигранты, состоящие в отношениях с гражданами США, пытаются ускорить процесс вступления в брак, чтобы иметь возможность подать заявку на получение грин-карты. По данным телеканала NBC News, реализация планов Трампа может привести к разлучению по меньшей мере четырех млн семей.

    Массовые депортации были одной из ключевых тем предвыборной кампании Трампа.

    Напомним, ранее Трамп пообещал массовые депортации мигрантов с привлечением военных и введения чрезвычайного положения.

    23 ноября 2024, 10:16 • Новости дня
    Маск предсказал быстрое банкротство США

    Маск заявил о стремительном движении США к финансовому краху

    Маск предсказал быстрое банкротство США
    @ Allison Robbert /CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству: страна в 2023 финансовом году потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

    Маск выразил обеспокоенность финансовым положением США, заявив, что страна сейчас стремительно движется к банкротству, передает РИА «Новости».

    Это заявление Маск сделал в ответ на сообщение от департамента по достижению госэффективности (DOGE) в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), который отметил необходимость исправления текущей бюджетной ситуации. По данным департамента, в последний раз профицит бюджета в США наблюдался в 2001 году, а в 2023 финансовом году правительство потратило более 6 трлн доллов, тогда как привлекло лишь 4,47 трлн долларов.

    «Америка сейчас очень быстро движется к банкротству», – заявил Маск в соцсети X. Его слова отражают серьезную озабоченность по поводу растущего дефицита бюджета и госдолга США. Маск также поддерживает Дональда Трампа и обещал сократить бюджетные расходы на 2 трлн долларов, если Трамп одержит победу на выборах.

    Ранее победитель президентских выборов Дональд Трамп назначил Илона Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами на руководящие должности в новом департаменте по достижению госэффективности (DOGE). Маск активно высказывается на политические темы и поддерживает политику Трампа в борьбе с бюджетным дефицитом.

    По данным Международного валютного фонда, уровень госдолга США к концу 2024 года может достичь 121% от ВВП страны, а к 2029 году – 131,7% от ВВП. С момента президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 трлн долларов в 2021 году до более чем 34,5 трлн долларов в настоящее время.

    Отметим, что американский предприниматель Илон Маск уже заявлял, что без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом.

    Накануне Маск прокомментировал появление на обложке журнала Time списка задач, якобы ему принадлежащего.

    Маск и Вивек Рамасвами также предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

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    22 ноября 2024, 08:15 • Новости дня
    Маск прокомментировал «список задач» на обложке Time

    Маск заявил о непричастности к списку задач, опубликованному на обложке журнала Time

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал появление на обложке журнала Time списка задач, якобы ему принадлежащего, отметив, что не давал СМИ интервью и не связан с этой информацией напрямую.

    Маск прокомментировал появление своей фотографии и списка задач на обложке журнала Time, сообщает РИА «Новости». Он отверг связь с этим списком, подчеркнув, что некоторые пункты действительно важны для его глобальной цели – заселения людьми других планет. Он отметил, что не давал интервью СМИ по этому вопросу.

    «Чтобы было ясно: я не давал СМИ никаких интервью, это, на самом деле, не мой список. Я пытаюсь сделать жизнь многопланетной, чтобы максимизировать вероятную продолжительность жизни разума. Некоторые из тех пунктов нужны для этого», – написал Маск в своей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Журнал Time ранее включил в обложку декабрьского выпуска изображение Маска и список его задач, якобы значимых для предпринимателя после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Среди них были указаны сокращение расходов госбюджета США на 2 трлн долларов и полет на Марс. Маск, поддерживавший Трампа, ранее заявлял о намерении снизить бюджетные затраты в случае его победы.

    На недавних выборах, прошедших 5 ноября, Дональд Трамп стал первым президентом США с XIX века, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Все ведущие СМИ Америки подтвердили его победу. Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа.

    Маск и Вивек Рамасвами назначены руководителями нового ведомства по госэффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск и Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю для повышения эффективности работы.

    Также сообщалось, что между Маском и Борисом Эпштейном произошел конфликт из-за назначения на государственные посты при новом президенте Дональде Трампе.

    Кроме того Маск заявил о намерении найти и уничтожить тех, кто инициировал расследование его связей с Россией.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 10:52 • Новости дня
    СМИ сообщили о выборе Британии между Трампом и Европой

    NYT: Британия столкнулась с выбором между укреплением связей с Европой и США

    СМИ сообщили о выборе Британии между Трампом и Европой
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Победа Трампа на президентских выборах в США усложнила планы премьера Британии Кира Стармера по восстановлению связей с Европой, что ставит его перед выбором между США и ЕС, отмечает New York Times.

    Британия сталкивается с дилеммой выбора между сближением с Дональдом Трампом и восстановлением отношений с Европой, пишет New York Times.

    Визит премьер-министра Кира Стармера в Париж, где он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном отмечал День перемирия, подчеркнул его стремление к сближению с Европой, но победа Трампа на президентских выборах в США усложняет ситуацию. Стармер стремится «перевернуть страницу Брекзита», но история антагонизма Трампа к Европейскому союзу может стать препятствием, отмечает издание.

    Трамп, поддерживающий Брекзит, может негативно отнестись к более тесным торговым связям Британии с Европой, предупреждают дипломаты. Стивен Мур, советник Трампа, отметил, что если Британия укрепит связи с ЕС, это уменьшит вероятность заключения торгового соглашения с США. Британские официальные лица, однако, отвергают такую дилемму, стремясь сохранить баланс между отношениями с США и Европой.

    Пока Стармер продолжает предпринимать дипломатические усилия как с Европой, так и с Трампом, экономисты считают, что Британия может вести переговоры по двум направлениям. Это может включать в себя более тесное согласование правил с ЕС и частичное торговое соглашение с США. Тем не менее при введении Трампом тарифов на торговых партнеров, включая ЕС и Британию, Стармеру, возможно, придется договариваться об исключениях, пишет NYT.

    Экономические отношения с Европой могут стать приоритетом для Британии, учитывая, что торговля через Ла-Манш более чем в два раза превышает объем торговли с США. Одновременно с этим Британия и Франция, обладая половиной военных мощностей Европы, могут усиливать сотрудничество, особенно на фоне скептицизма Трампа в отношении НАТО.

    Тем не менее сближение с Европой будет непростым шагом для Стармера. Противодействие может возникнуть как со стороны тори-ориентированной прессы, так и внутри Лейбористской партии, переживающей за поддержку избирателей в районах, поддержавших Брекзит. Тем не менее Стармеру, возможно, придется сделать выбор между двумя великими державами, если он не сможет продолжать удерживать баланс между ними, заключает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил возросшую нервозность в Европе после избрания Дональда Трампа президентом США.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу обострения ситуации в Европе после победы Трампа, отметив возможную эскалацию конфликта с Россией.

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания может направить свои войска на Украину, если Трамп сократит финансирование Киева после победы на выборах.

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    23 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку, пишет The Hill.

    По данным издания, конгресс США разрабатывает законопроект, который обяжет Трампа, в случае его возвращения к президентской власти, запрашивать военную и экономическую помощь для Украины, передает «Газета.Ru».

    Поправки к закону о национальной обороне находятся в стадии обсуждения, и их принятие планируется в декабре, до инаугурации нового президента. Важность этих мер продиктована опасениями, что администрация Трампа и республиканский контроль над конгрессом могут поставить под угрозу текущую политику помощи Украине.

    Хотя среди законодателей нет единого мнения по поводу конкретной формы предложенных поправок, у них остается три рабочие недели для обсуждения и принятия окончательного решения. Представитель нижней палаты конгресса подтвердил активную работу над проектом.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    23 ноября 2024, 22:41 • Новости дня
    WP сообщила о рукоприкладстве в переходной команде Трампа

    Представитель переходной команды Трампа оттолкнул коллегу локтем на встрече в Мар-а-Лаго

    Tекст: Максим Попов

    Конфликты и разногласия в переходной команде Дональда Трампа обострились до уровня ругани и рукоприкладства, сообщила The Washington Post, обратив внимание на инцидент между Говардом Латником и Борисом Эпштейном в резиденции Мар-а-Лаго.

    По информации издания, Латник, выдвинутый на пост министра торговли, не пустил на совещание советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна, который ответил агрессивно и оттолкнул Латника локтем, передает ТАСС.

    Обозреватели отметили, что в команде Трампа подобные инциденты не считаются чем-то из ряда вон выходящим и быстро забываются. Разногласия в команде часто приводят к перебранкам и переходу на личности. Например, предприниматель Илон Маск недавно вступил в словесную перепалку с Эпштейном на одной из встреч в Мар-а-Лаго, пишет газета.

    Накануне издание Financial Times сообщило, что планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО.

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    22 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Орбан выразил надежду на участие Трампа в прекращении конфликта на Украине

    Виктор Орбан спрогнозировал изменения в политике США как ключ к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что весь мир переживает самое тревожное время из-за конфликта на Украине, однако надежда на его урегулирование связана с возможным вступлением в должность Дональда Трампа.

    Как передает ТАСС, Орбан, выступая на радиостанции Kossuth, отметил, что «сейчас наступил самый темный час, но перед рассветом всегда бывает темнее всего». Он выразил надежду, что возвращение Трампа в Белый дом поможет найти мирное решение конфликта.

    Орбан также подчеркнул, что в военном плане ситуация ясна: если Соединенные Штаты уйдут с Украины, Европа не сможет поддерживать ее самостоятельно. Он добавил, что ожидаемое изменение политики США повлияет на подход Западной Европы к украинскому конфликту. В пример Орбан привел дебаты в Германии о возможности поставок ракетного оружия на Украину, указав, что решение по этой проблеме во многом зависит от позиции США.

    Кроме того, Орбан обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина от 21 ноября. Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО приняли решение об использовании ракет большой дальности, что, по его мнению, ведет к эскалации конфликта. Российский лидер подчеркнул, что использование такого оружия без участия военных специалистов стран-производителей невозможно, что неоднократно подчеркивалось российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию конфликта, применяя оружие против военных объектов стран, атаковавших российские объекты. Депутат Верховной рады Роман Костенко отметил, что Украина не в состоянии ответить на российскую ракету «Орешник», но не собирается менять свою тактику. Министерство иностранных дел Китая призвало стороны на Украине сохранять спокойствие и сдержанность после обмена ракетными ударами и обращения российского президента.

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    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    22 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    Боррель: Путин и Трамп обсудят ситуацию на Украине за столом переговоров

    Боррель предположил обсуждение Украины на переговорах Путина и Трампа

    Tекст: Евгения Караваева

    Предположение о возможных переговорах Путина и Трампа по Украине высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. При этом политик отметил, что Зеленский не согласится на урегулирование без участия Киева.

    Ситуацию на Украине могут обсудить Владимир Путин и Дональд Трамп, такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER. Боррель подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский не примет решения без участия Украины.

    «Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол [переговоров] с Украиной в меню», – сказал Боррель. Он также высказал поддержку разрешению на использование Киевом оружия для атак на российскую территорию.

    Боррель также назвал «тревожным предупреждением» использование Россией новой баллистической ракеты «Орешник». Ранее президент Владимир Путин сообщил о комбинированном ударе по украинскому объекту «Южмаш», подчеркнув, что для ракеты «Орешник» нет средств противодействия, она способна атаковать со скоростью 2-3 км в секунду.

    Путин отметил, что применение западного вооружения большой дальности против России не изменит хода военной операции. Комментарии Путина были сделаны в ответ на удары американским и британским оружием по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Трампа президентом США. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что решение США о применении ракет для ударов вглубь России ведет к мировой эскалации, что недопустимо в 2024 году.

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    23 ноября 2024, 15:50 • Новости дня
    FT: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Financial Times: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп, стремясь заключить сделку с Россией, угрожает НАТО в Европе, пишет Financial Times.

    По данным газеты, планы Трампа по сближению с Россией вызывают озабоченность в Британии и угрожают безопасности НАТО в Европе, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что «Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, как полагает газета, не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс. НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики.

    Кроме того, конфликт на Украине усиливает нестабильность международного порядка, что делает мир более опасным, чем когда-либо со времен окончания холодной войны. Автор статьи подчеркивает, что изменения, вызванные внешней политикой Трампа, могут кардинально изменить баланс сил в Европе.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.


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    22 ноября 2024, 23:41 • Новости дня
    Медведев увидел в Трампе потенциал разрешить конфликт на Украине

    Медведев назвал Трампа прагматиком, способным разрешить украинский конфликт

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, передает Al Arabiya. В своем интервью телеканалу Медведев подчеркнул, что Москва видит в Трампе прагматичный подход, который может положить конец противостоянию на Украине. «Все ключи в руках у Вашингтона», – заявил он.

    При этом Медведев отметил, что Россия не рассчитывает на помощь Трампа или других зарубежных лидеров. По его словам, Москва полагается только на свои силы и оборонительные возможности. «Мы победим в украинском конфликте», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев также выразил мнение, что действующий президент США Джо Байден оставит своему преемнику, Дональду Трампу, сложное наследие, связанное с текущей ситуацией вокруг Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, и назвал его крайним вариантом. Медведев отметил, что использование ядерного арсенала рассматривается лишь как последний выход, и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

    В то же время он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине. Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

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    23 ноября 2024, 20:10 • Новости дня
    Илон Маск стал богатейшим человеком мира с новым рекордом

    Bloomberg: Маск снова стал богатейшим человеком мира с состоянием в 347,8 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск вновь стал богатейшим человеком на планете с состоянием в 347,8 млрд долларов, превысив предыдущее достижение 2021 года в 340,4 млрд долларов.

    Маск обновил свой рекорд, став богатейшим человеком на планете, передает RT.

    Состояние Маска достигло 347,8 млрд долларов, что является историческим максимумом. Ранее в 2021 году он также был признан самым богатым человеком с состоянием 340,4 млрд долларов.

    Конкуренцию Маску составляет Джефф Безос, состояние которого оценивается в 219 млрд долларов. Список богатейших людей публикует Bloomberg. Такое значительное увеличение состояния Маска связывается с успехами его компаний, включая SpaceX и Tesla.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск и Джефф Безос стали главными бенефициарами роста состояния миллиардеров после победы Дональда Трампа.

    Между тем, политический комитет Илона Маска America PAC инвестировал около 200 млн долларов в поддержку Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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    23 ноября 2024, 04:33 • Новости дня
    Медведев заявил, что не ждет быстрой отмены санкций Трампом

    Медведев заявил, что Трамп вряд ли быстро отменит санкции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США.

    Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что не ожидает быстрой отмены Дональдом Трампом санкций против России, передает ТАСС. Медведев отметил, что Трамп ранее сам настаивал на ряде этих санкций.

    Он напомнил, что Трамп стремился ограничить поставки российского газа в Европу, чтобы туда продавать американские энергоресурсы. По мнению Медведева, отмена санкций невыгодна для ряда отраслей американской экономики.

    «Какими соображениями будет руководствоваться Трамп, я не знаю, но это действительно необходимо сделать для восстановления нормального экономического сотрудничества», – добавил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине/

    При этом, по словам Медведева, ситуацию в этом конфликте может переломить и российская баллистическая ракета «Орешник». Однако, Медведев подчеркнул, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, назвав его крайним вариантом.

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    23 ноября 2024, 12:41 • Новости дня
    В Евросовете заявили, что крах Украины не устроит Трампа

    Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит краха Украины, учитывая поддержку России со стороны КНДР и Ирана.

    По его словам, Трамп не позволит повторить на Украине вывод войск, как это произошло в Афганистане, передает РИА «Новости».

    Кошта отметил, что для Трампа ситуация отличается тем, что в поддержку России выступают КНДР и Иран, что делает ее более сложной и требует иной реакции.

    По мнению политика, для европейских лидеров и Трампа важно найти общую точку доверия, чтобы эффективно управлять имеющимися разногласиями.

    Без этого, предупреждает он, мировая стабильность может оказаться под угрозой.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

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    23 ноября 2024, 03:29 • Новости дня
    Трамп предложил Бессента на пост главы Минфина США

    Трамп номинировал инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды республиканца говорится, что Бессент является одним из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики.

    На пост министра финансов ранее претендовали Кевин Уорш, Марк Роуэн, Билл Хагерти и Роберт Лайтхайзер. Однако, по данным The Wall Street Journal, союзники Бессента смогли убедить Трампа выбрать именно его. Кандидатуру поддержал Лоуренс Кадлоу, глава Национального экономического совета Белого дома при первом сроке Трампа.

    Скотт Бессент возглавляет инвестиционный фонд Key Square Group и ранее работал в Soros Fund Management. Forbes отмечает, что Трамп и Бессент давно знакомы, и инвестор активно участвовал в предвыборной кампании 2024 года, пожертвовав 3 млн долларов.

    Бессент поддерживает тарифную политику Трампа, однако выступает за более умеренный подход к пошлинам, считая их инструментом на переговорах. Также он поддерживает снижение налогов, рост производственных мощностей и энергетическую независимость страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить Кевина Уорша министром финансов США с перспективой его перевода в ФРС после окончания полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году. Помимо Уорша, на должность министра финансов рассматривались кандидатуры инвестора Скотта Бессента и владельца Apollo Global Management Марка Роуэна.

    Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода конгрессмена Мэтта Гетца.

    В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Майка Помпео и Билла Хагерти, а также новые кандидаты, такие как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения.

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    23 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Трамп предложил Вонга на должность в нацбезопасности

    Трамп выдвинул Алекса Вонга на должность зампомощника по национальной безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя помощника по национальной безопасности, которую в настоящее время занимает Джонатан Файнер.

    Дональд Трамп предложил кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя своего помощника по национальной безопасности, пишет ТАСС. В заявлении, распространенном в пятницу его переходной командой.

    «Я рад сообщить, что Алекс Вонг будет назначен на должность помощника президента и первого заместителя помощника президента по национальной безопасности», – говорится в заявлении.

    Действующий помощник по этой должности в администрации Джо Байдена – Джонатан Файнер. Вонг ранее занимал должности заместителя специального представителя США по КНДР и заместителя помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана.

    Во время первого президентского срока Трампа Алекс Вонг участвовал в переговорах с Северной Кореей, помогая в организации встреч с Ким Чен Ыном, что подчеркивается в заявлении избранного президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Трамп также сообщил, что назначает бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода Мэтта Гетца.

    Кроме того, Трамп планирует назначить Мэтью Уитэкера новым американским постоянным представителем при НАТО, как следует из заявления его переходной команды.

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