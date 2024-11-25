Мигранты в США начали подготовку к массовой депортации после победы Трампа

NYT: Мигранты в США готовятся к депортации из-за обещаний Трампа

Tекст: Максим Попов

По информации издания, мигранты активизировали работу с юристами, а также участвуют во встречах с некоммерческими организациями, чтобы противостоять возможным депортациям, передает РИА «Новости».

Некоторые мигранты, имеющие грин-карты, стремятся как можно скорее получить гражданство США. Те, у кого неясный правовой статус или кто въехал в страну нелегально, активно подают заявления на предоставление убежища. Газета подчеркивает, что даже ходатайство в процессе рассмотрения может защитить от депортации.

Мигранты, состоящие в отношениях с гражданами США, пытаются ускорить процесс вступления в брак, чтобы иметь возможность подать заявку на получение грин-карты. По данным телеканала NBC News, реализация планов Трампа может привести к разлучению по меньшей мере четырех млн семей.

Массовые депортации были одной из ключевых тем предвыборной кампании Трампа.

Напомним, ранее Трамп пообещал массовые депортации мигрантов с привлечением военных и введения чрезвычайного положения.