Суд назначил финансового управляющего по делу Блиновской

Мария Ознобихина стала финансовым управляющим в деле о банкротстве Елены Блиновской

Tекст: Максим Попов

Арбитражный суд Москвы назначил Марию Ознобихину финансовым управляющим по делу о банкротстве блогера Елены Блиновской, пишет ТАСС. Ознобихина имеет опыт работы с активами экс-руководителя группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича и других бизнесменов, привлеченных к уголовной ответственности.

Как отмечается в судебных документах, Ознобихина управляет аналогичной процедурой в отношении компании «ГСК Лаврский», которая имела контракт с мэрией Москвы на строительство апарт-отеля. Опыт Ознобихиной и ее квалификация в подобных делах стали решающими факторами при ее назначении.

До этого сообщалось, что ФНС ликвидировала ИП Блиновской после признания предпринимателя банкротом. Компания занималась дополнительным образованием детей и взрослых, а также рядом дополнительных видов деятельности, включая оптовую торговлю и издательство. Кроме ликвидированного ИП, Блиновская владела 50% туристического агентства ООО «Тревел Ателье», где ее партнером выступает Виктория Асмолова.

Ранее, в апреле 2023 года, Блиновская была задержана и помещена под домашний арест, который был заменен на содержание в СИЗО за нарушение его условий. По данным следствия, она уклонилась от уплаты налогов на 906 млн рублей, из которых 716 млн были незаконно легализованы.