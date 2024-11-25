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Московский суд отказал в УДО бывшему топ-менеджеру «Ростеха»
Суд отказал экс-директору «Ростеха» Лалетиной в условно-досрочном освобождении
Суд не удовлетворил прошение экс-директора по правовому обеспечению «Ростеха» Аллы Лалетиной об условно-досрочном освобождении, сославшись на недостаточную положительную динамику ее поведения в изоляции.
Как передает ТАСС, Люблинский суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении экс-директору по правовому обеспечению «Ростеха» Алле Лалетиной, которая получила 6,5 года лишения свободы. Судьи решили, что Лалетина отбыла недостаточный срок наказания, менее четырех месяцев, чтобы рассчитывать на УДО.
В документах указано, что Лалетина не продемонстрировала долгосрочное законопослушное поведение или уважение к общественным нормам. Надзорные органы также возражали против ее досрочного освобождения. Мосгорсуд ранее признал отказ в УДО законным.
По информации на сайте суда, Лалетина подала новое ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием. Документ был зарегистрирован на прошлой неделе, но решение по делу пока не принято.
Напомним, в ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к восьми годам колонии и крупному штрафу. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 6,5 лет и уменьшил штраф до 900 тыс. рублей.