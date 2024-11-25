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    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

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    25 ноября 2024, 04:50 • Новости дня

    Московский суд отказал в УДО бывшему топ-менеджеру «Ростеха»

    Суд отказал экс-директору «Ростеха» Лалетиной в условно-досрочном освобождении

    Tекст: Максим Попов

    Суд не удовлетворил прошение экс-директора по правовому обеспечению «Ростеха» Аллы Лалетиной об условно-досрочном освобождении, сославшись на недостаточную положительную динамику ее поведения в изоляции.

    Как передает ТАСС, Люблинский суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении экс-директору по правовому обеспечению «Ростеха» Алле Лалетиной, которая получила 6,5 года лишения свободы. Судьи решили, что Лалетина отбыла недостаточный срок наказания, менее четырех месяцев, чтобы рассчитывать на УДО.

    В документах указано, что Лалетина не продемонстрировала долгосрочное законопослушное поведение или уважение к общественным нормам. Надзорные органы также возражали против ее досрочного освобождения. Мосгорсуд ранее признал отказ в УДО законным.

    По информации на сайте суда, Лалетина подала новое ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием. Документ был зарегистрирован на прошлой неделе, но решение по делу пока не принято.

    Напомним, в ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к восьми годам колонии и крупному штрафу. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 6,5 лет и уменьшил штраф до 900 тыс. рублей.

    24 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье

    Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95LR компании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье

    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье
    @ Leonid Faerberg/ Transport Photo/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    При посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи.

    Как передает РИА «Новости», при посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявший рейс из Сочи.

    По предварительной информации, возгорание началось в одном из двигателей лайнера. Наземные службы аэропорта оперативно начали борьбу с огнем и сумели быстро справиться с возгоранием.

    По информации телеканала HaberGlobal, находившиеся на борту 79 пассажиров были эвакуированы.

    Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса, на которую совершил посадку самолет, была временно закрыта.

    Напомним, этим летом в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet-100.

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    24 ноября 2024, 06:21 • Новости дня
    ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией

    Пленный сообщил о минировании ВСУ всех дамб и мостов на границе с Белоруссией

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией для их подрыва в случае движения техники, сообщил военнопленный Александр Залесский.

    Как передает РИА «Новости», Залесский служил в 166 батальоне 119 бригады ВСУ. «Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», – приводит его слова агентство.

    Залесский подчеркнул, что все мосты и дамбы на маленьких речках заминированы. При этом у военных есть средства для их подрыва.

    До этого пленный рассказал об обучении ВСУ стрельбе по видео с Youtube.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    В Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию

    Около 150 тыс перемещенных лиц вернулись с Украины, включая 70 тыс. в Мариуполь

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.

    Депутат украинского парламента Максим Ткаченко заявил, что жители Мариуполя и других территорий, вошедших в состав России, возвращаются домой с Украины, где они находились в статусе временно перемещенных лиц, передает ТАСС. По словам депутата, уже около 150 тыс. таких лиц вернулись, из них примерно 70 тыс. в Мариуполь.

    Ткаченко назвал эти цифры «ужасающими» для Киева, указывая на неудовлетворительные условия для перемещенных из Донбасса и Новороссии. По словам депутата, на подконтрольной Украине территории временные переселенцы сталкиваются с нехваткой жилья, социальной поддержки, компенсаций и рабочих мест.

    Депутат отметил, что украинские работодатели зачастую скептически относятся к этой категории людей, предлагая им преимущественно низкооплачиваемые вакансии.

    Напомним, накануне вице-премьер Хуснуллин заявил, что до конца текущего года будет утверждена масштабная программа восстановления Донецка, которая включает капитальный ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры.

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    24 ноября 2024, 07:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона над территорией России

    Средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА в течение ночи

    Tекст: Максим Попов

    В ночь на воскресенье средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.

    Как сообщило Минобороны, над Курской областью было уничтожено 27 дронов, в Липецкой - четыре, в Белгородской - два. Еще один беспилотник был сбит в Орловской области, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей.

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    24 ноября 2024, 23:02 • Новости дня
    Украинские войска расстреляли и сожгли семью в Селидово

    Очевидец рассказал о расстреле и сожжении семьи в Селидово отрядом ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    В освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела, сообщил очевидец.

    Украинские военные застрелили и сожгли пятерых членов семьи мирного жителя в недавно освобожденном российскими войсками городе Селидово в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом рассказал очевидец происшествия, который вместе с единственным выжившим членом семьи провел захоронение.

    «Володя остался один жив из шести человек. Вышел в туалет на улице, услышал крик и шум. Голову вытащил – всю семью вывели из дома, расстреляли. Он успел скрыться. А следом пришел, а они уже сожженные», – рассказал собеседник агентства.

    Семья Володи состояла из его жены Ольги, сына Ромы, внука Влада, невестки Ольги и свахи. Все пятеро были убиты и сожжены. Останки пришлось хоронить наспех, прямо возле дома, под обстрелами. «Закапывали их 29-го числа, но уже по улице Карла Маркса, возле квартиры. Везде боевые действия, обстрелы. Собирали спаленные тела в мешочки и похоронили», – добавил очевидец.

    Напомним, 28 октября беженцы из Украинска обвинили ВСУ в расстреле мирных жителей и животных.

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    25 ноября 2024, 02:03 • Новости дня
    Композитор Павел Карманов умер в возрасте 54 лет

    Известный композитор Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет

    Tекст: Максим Попов

    Автор множества произведений и музыки для кино композитор Павел Карманов скончался в возрасте 54 лет.

    Как отмечается на сайте Союза композиторов, в возрасте 54 лет ушел из жизни Павел Карманов. Союз выразил соболезнования родным и друзьям композитора.

    Павел Карманов родился в городе Братске Иркутской области и получил образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени П. И. Чайковского, а также в самой Московской консерватории.

    Карманов создал множество музыкальных произведений, в том числе для кино и телевидения, что принесло ему широкую известность.


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    24 ноября 2024, 05:40 • Новости дня
    Пленный рассказал об обучении ВСУ стрельбе по видео с Youtube

    Tекст: Максим Попов

    Военнопленный Владимир Молозин рассказал, что солдат ВСУ обучали стрелять с помощью видео на Youtube.

    Как сообщило РИА «Новости», Молозин служил пулеметчиком в 152 бригаде ВСУ и после перевода в третий батальон противотанкового взвода получил указание от начальника штаба обучаться самостоятельно.

    «Мы спросили у начальника штаба: 'С чего? Как? Обучение какое-то?', если нас поставили уже на эту должность, он сказал: 'Посмотрите в Youtube, там все рассказывают'… сказали посмотреть СПГ-9», – рассказал пленный.

    Кроме того, Молозин отметил, что из вооружения у него был только автомат.

    До этого стало известно, что некоторые украинские военные, готовящие мобилизованных на полигонах, из-за психических расстройств не могут брать в руки оружие.

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    25 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Губернатор сообщил о возгорании на заводе в Калуге после атаки беспилотников

    В Калуге на территории промышленного предприятия возник пожар в результате падения БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на окраине Калуги, что привело к возгоранию на территории промышленного предприятия.

    Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в ночь на понедельник система ПВО уничтожила три украинских беспилотника на окраине Калуги. На месте падения обломков на территории промышленного предприятия возникло возгорание, передает ТАСС.

    По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа, добавил Шапша.

    Ранее силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью.

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    25 ноября 2024, 02:53 • Новости дня
    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам ракеты «Орешник» на «Южмаше»

    Tекст: Максим Попов

    Иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения, сообщило Reuters.

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая ранее поразила завод «Южмаш» в Днепропетровске. Из соображений безопасности СМИ попросили не раскрывать точное местоположение объекта, пишет «Коммерсант».

    Сообщается, что на данный момент фрагменты ракеты находятся в специальном ангаре, где будет проведена тщательная экспертиза. Украинские эксперты планируют использовать данные обломки для изучения цепочек поставок российской армии и производства ракеты.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    24 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

    Путин и Эрдоган обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных тем.

    Ранее Путин заявил, что Эрдоган на саммите БРИКС в Казани передал России новые предложения по контактам с Киевом, касающиеся судоходства и других вопросов.

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    24 ноября 2024, 23:38 • Новости дня
    The Economist сообщил о нехватке и плохой подготовке призывников на Украине

    ВСУ страдают от нехватки новобранцев и низкого качества призывников

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины испытывают серьезные трудности с мобилизацией из-за нехватки личного состава и низкого качества призывников, что может привести к непоправимой ситуации к весне, сообщил The Economist.

    По информации издания, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в мобилизации. Несмотря на усилия властей, под ружье поставлены лишь две трети от запланированного количества новобранцев. В Киеве опасаются, что к весне ситуация может стать критической, передает ТАСС.

    Кроме недостаточных темпов мобилизации, существует и проблема качества новобранцев. Большинство призывников либо слишком стары, либо не мотивированы. Командир батальона с позывным Лес отметил, что часто получает новобранцев старше 45 лет, некоторые из них даже старше 50, с медицинскими заключениями о непригодности к службе. «Иногда мне кажется, что я управляю детским садом, а не боевым подразделением», – заявил он.

    Журналист The Economist посетил центр подготовки новобранцев и пообщался с 51-летним Григорием из Полтавской области, который был призван с плохим зрением. Григорий признался, что удивлен призывом и испытывает трудности с физическими нагрузками.

    Накануне депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины, ссылаясь на сложную ситуацию с пополнением армии.

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    25 ноября 2024, 01:32 • Новости дня
    Посол России заявил о рекордном товарообороте с Арменией к концу года

    Россия рассчитывает на товарооборот с Арменией в 14-16 млрд долларов в 2024 году

    Tекст: Максим Попов

    Россия планирует увеличить товарооборот с Арменией до рекордных 14-16 млрд долларов к концу 2024 года, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

    По словам Копыркина, в первом полугодии 2024-го товарооборот между странами уже превысил 8,3 млрд долларов, что значительно больше итоговых показателей прошлого года, составивших 7,4 млрд долларов, сообщили «Известия».

    Дипломат отметил, что нынешние темпы позволяют рассчитывать на достижение товарооборота в пределах 14-16 млрд долларов к концу года. Подобные цифры свидетельствуют о наращивании торговых связей между двумя странами и укреплении экономического партнерства.

    Ранее Копыркин рассказал о преимуществах БРИКС в контексте присоединения Армении к организации. По его словам, БРИКС - это клуб суверенных государств, в рамках которого не принято навязывать абсурдные или малореалистичные решения, «выкручивать руки» для обслуживания интересов кучки предводителей.


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    25 ноября 2024, 01:14 • Новости дня
    Силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью

    Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Брянской областью без последствий

    Tекст: Максим Попов

    Над Брянской областью силы ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», - сообщил в своем Telegram Богомаз.

    По его словам, в настоящее время на месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы.

    Ранее сообщалось, что в Брянской области силами ПВО сбиты пять украинских беспилотников самолетного типа.

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    25 ноября 2024, 03:03 • Новости дня
    Российские войска выбили отряды ВСУ из Елизаветовки в ДНР

    Рогов сообщил о зачистке Елизаветовки от украинских войск

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска проводят зачистку от украинских подразделений в Елизаветовке, находящейся южнее Курахова в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что в южной части Курахова идут активные боевые действия, и противник был выбит из Елизаветовки, передает ТАСС.

    «В кармане южнее Курахова идут активные боевые действия в селе Романовка, противник выбит из Елизаветовки, идет зачистка населенного пункта от остатков противника», – заявил он.

    Напомним, 22 ноября Минобороны сообщило, что российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.

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    25 ноября 2024, 03:36 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск к Великой Новоселке в ДНР

    Рогов сообщил об освобождении восьми квадратных километров на востоке Великой Новоселки в ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска освободили порядка восьми квадратных километров территории на востоке Великой Новоселки в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    «В предместьях к востоку от Великой Новоселки российские войска освободили около 8 квадратных километров за сутки», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Он добавил, что продвижение российских сил идет с юго-востока и северо-востока.

    Ранее Рогов сообщил о зачистке Елизаветовки от украинских войск.

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