Россиянам разъяснили, какие рации можно использовать для замены мобильных телефонов

Tекст: Татьяна Косолапова

В Москве из-за проблем с работой мобильного интернета наблюдается значительное повышение продаж пейджеров и бумажных карт. Кроме того, жители столицы начали активно скупать стационарные телефоны и портативные радиостанции с двусторонней связью (рации).

«Без оформления разрешительных документов на право использования радиочастот или радиочастотных каналов, а также без регистрации в Роскомнадзоре можно использовать не все радиостанции. Среди разрешенных – маломощные радиостанции (LPD) с мощностью излучения передатчика не более 10 мВт, использующие полосу частот 433,075–434,750 МГц. Также допустима эксплуатация портативных радиостанций (PMR-446) с мощностью излучения передатчика не более 0,5 Вт, которые работают на полосе частот 446–446,1 МГц (PMR-446). Но такие радиостанции нельзя использовать для предпринимательской деятельности и на территориях аэродромов», – заявили в пресс-службе.

Без разрешений и лицензий можно пользоваться радиостанциями с мощностью излучения передатчика не более 4 Вт, использующими полосу частот 26 960–27 410 кГц (СиБи-диапазон). Исключение составляют каналы с центральными частотами 26 995 кГц, 27 045 кГц, 27 095 кГц, 27 145 кГц и 27 195 кГц. Данные радиостанции запрещено применять для создания выделенных, технологических и других сетей связи, а также трансляции программ и рекламы.

«При покупке маломощной радиостанции (рации) рекомендуем запросить у продавца полосы рабочих частот. Эти сведения обязательно должны быть в эксплуатационной документации. Далее, следует выяснить, может ли радиостанция использоваться без оформления разрешительных документов на право использования радиочастот или радиочастотных каналов и без регистрации в Роскомнадзоре», – говорится в разъяснении.

В ГРЧЦ обратили вниманеи, что рабочую частоту радиостанции (рации), не требующей оформления разрешительных документов или регистрации в Роскомнадзоре, следует выбирать в пределах полос ее частот, разрешенных для использования такой радиостанцией. Перед началом работы на передачу необходимо убедиться, что помехи другим пользователям радиостанций не будут создаваться. Для этого в режиме приема следует определить, какие частоты в данный момент не используются другими пользователями, и выбрать свободную частоту.

Кроме того, существует определенный этикет по общению в радиоэфире, но негласный. «Полезным примером являются правила радиообмена для операторов любительских радиостанций. Они, например, устанавливают запрет на ведение радиообмена, содержащего коммерческую рекламу, ненормативную лексику, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, а также оскорбления и клевету», – заключили в Главном радиочастотном центре России.

Ранее сообщалось, что жители Москвы период с 6 по 12 марта 2026 года почти 2 млн раз скачали офлайн-карту города. Данные показатели значительно превышают средние прошлогодние.