В Ставропольском крае легкомоторный самолет совершил аварийную посадку
В районе хутора Веселый Ставропольского края легкомоторный самолет был вынужден сесть вне аэродрома, на борту находились три человека, все они не пострадали.
Аварийная посадка легкомоторного самолета произошла в Андроповском округе Ставропольского края, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Воздушное судно вынуждено было сесть в районе хутора Веселый.
На борту находились три человека, включая экипаж и пассажиров. По предварительной информации, среди них нет погибших и пострадавших.
Сейчас специалисты продолжают работать на месте происшествия, устанавливая подробности и причину ЧП.
Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, 20 октября В Ставропольском крае самолет Superjet рейсом Минводы – Тель-Авив совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления.
В тот же день, пассажирский самолет компании AZAL рейсом Петербург – Баку совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково только с четвертой попытки. После экстренной посадки и выката за пределы взлетно-посадочной полосы 43 пассажира рейса приняли решение не продолжать перелет в Баку.