Superjet рейсом Минводы – Тель-Авив совершил вынужденную посадку
Как сообщили в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры, самолет Superjet рейсом Минводы – Тель-Авив 19 октября совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления.
«Воздушное судно, следовавшее из Минеральных Вод в Тель-Авив, по техническим причинам вернулось в аэропорт вылета», – сказано в посте.
Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавили там.
Как сообщал источник РЕН ТВ, по предварительным данным, причиной аварийной посадки могла стать трещина в иллюминаторе передней части самолета.
