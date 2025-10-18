Самолет Air China экстренно сел в Шанхае из-за загоревшейся в багаже батареи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет авиакомпании Air China, следовавший из Ханчжоу в Инчхон, был вынужден экстренно сесть в аэропорту Пудун в Шанхае из-за возгорания литиевой батареи в ручной клади пассажира, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа». По данным агентства, пожар возник в багажной полке во время полета.

Как уточняется, литиевая батарея самопроизвольно воспламенилась, вызвав панику среди пассажиров. Экипаж среагировал быстро и потушил огонь, после чего пилоты приняли решение о незапланированной посадке для безопасности всех находящихся на борту.

Ранее, в июне 2025 года, Управление гражданской авиации Китая ужесточило правила провоза пауэрбанков. Теперь запрещено провозить данные устройства без специальной сертификации ССС, подтверждающей их соответствие техническим стандартам КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели запрет на пересылку литиевых аккумуляторов. Авиакомпании мира приостановили полеты Boeing 787 Dreamliner из-за возгорания аккумуляторной батареи. Авиакомпания Air Busan запретила провоз пауэрбанков в ручной клади.