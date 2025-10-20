Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
От перелета в Баку отказались 43 пассажира аварийного рейса AZAL
После экстренной посадки самолета в аэропорту Пулково и выката за пределы полосы 43 пассажира приняли решение не продолжать перелет в Баку, сообщает Росавиация.
Около 43 пассажиров рейса, совершившего экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково, отказались от перелета в Баку, передает ТАСС.
На борту находились 155 пассажиров и семь членов экипажа, сообщили в Росавиации.
Резервный самолет авиакомпании AZAL был направлен в Петербург. В сообщении отмечается: «Авиакомпания AZAL направила в Санкт-Петербург резервный самолет. В 9.43 мск с 112 пассажирами (остальные от перелета отказались) на борту он вылетел из Пулково в Баку».
Причиной внештатной ситуации стал сбой в работе левой основной опоры шасси у самолета Airbus A320. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших среди находившихся на борту 162 человек нет.
На данный момент неисправный самолет отбуксировали на стоянку. Пассажиры, решившие продолжить путь, уже отправились в Баку на резервном борту, вылетевшем из Пулково в 09:43 по московскому времени.
аэропорт Пулково возобновил работу после внештатной посадки самолета AZAL.
Самолет Airbus А320, выполнявший рейс Петербург – Баку, совершил аварийную посадку в Пулково.