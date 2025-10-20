Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.0 комментариев
Аэропорт Пулково возобновил рейсы после внештатной посадки самолета AZAL
После ночной внештатной посадки Airbus A320 авиакомпании AZAL с неисправной стойкой шасси в Пулково никто не пострадал, а аэропорт возобновил работу уже через час.
Экстренные и технические службы аэропорта Пулково слаженно отработали на месте внештатной посадки самолета AZAL, сообщает ТАСС.
Согласно данным Росавиации, аварийно-спасательные и противопожарные службы, а также сотрудники перронного обслуживания и контроля быстро обеспечили безопасность пассажиров и экипажа.
Самолет Airbus A320 с регистрационным номером 4K-AZ84, летевший в Баку, запросил экстренную посадку из-за неисправности стойки шасси. Воздушное судно приземлилось в 03.40 по московскому времени, однако при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Из-за инцидента работа аэропорта временно была приостановлена, но уже в 04.46 обслуживание рейсов полностью восстановили.
Авиаэксперт Андрей Патраков в беседе с агентством отметил: «Пилот как минимум решил главную задачу – сохранил жизни и здоровье пассажиров и экипажа, и это безусловно самое главное». По его словам, выкатывание за пределы полосы может быть осознанным решением для безопасной остановки при отказе носовой стойки. Эксперт подчеркнул, что преждевременно называть экипаж героями до выяснения всех обстоятельств, напомнив, что иногда подобные решения пилотов оцениваются иначе по итогам расследований.
Обстановка в аэропорту сейчас спокойная: регистрация пассажиров проходит в обычном режиме, большого скопления людей нет, задержек рейсов не наблюдается. Дороги к Пулково свободны, пассажиропоток не изменился.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines вернулся в аэропорт Петербурга после вылета в Баку.