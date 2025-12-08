В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Попытки дипломатов из Германии, Франции и Британии повлиять на индийскую позицию по визиту российского президента Владимира Путина были восприняты в Нью-Дели как вмешательство во внутренние дела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию немецкого издания Spiegel.

По данным издания, незадолго до приезда Путина в Индию послы этих трех стран опубликовали совместную статью в одной из ежедневных газет. В ней они назвали конфликт на Украине «жестоким нарушением международного права». При этом в публикации прямо не упоминалась Индия, однако, как отмечает Spiegel, в Дели восприняли подобные высказывания как недружественный шаг и вмешательство.

Авторы публикации отмечают, что Индия никогда не осуждала политику Владимира Путина и поддерживает свою независимую линию в международных вопросах. Несмотря на давление со стороны западных государств, Дели ясно дал понять, что не позволит омрачить радость от первого за два года визита лидера России.

