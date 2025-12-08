Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.0 комментариев
Шохин предположил возможную дату встречи Путина с бизнесом
Глава РСПП Александр Шохин допустил, что традиционная встреча президента России Владимира Путина с российским бизнесом может пройти 24 декабря.
Традиционная встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса может пройти 24 декабря, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Шохин отметил, что тоже слышал о предложенной дате. Он считает 24 декабря удачным выбором для такой встречи: «25 декабря Госсовет. 26 декабря, наверное, что-нибудь еще, елка у кого-нибудь. Наверное, у бизнеса разбег какой-то должен быть. Поэтому 24 декабря – хорошая дата», – подчеркнул он.
Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тысяч.