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    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    6 июля 2025, 17:59 • Новости дня

    Путин вручил вторую медаль «Золотая Звезда» вдове Гудкова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовой погибшего замглавкома Военно-морского флота Михаила Гудкова и передал ей вторую медаль «Золотая Звезда», которой офицер был награжден посмертно.

    Во время встречи глава государства выразил соболезнования семье Гудкова. «К сожалению, встречаемся в связи с такой трагедией. На боевому посту ушел из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец, сын своих родителей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о героизме погибшего замглавкома ВМФ Гудкова.

    В воскресенье президент России официально присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морской пехоты имя дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Кроме того, Путин наградил второй медалью «Золотая Звезда» посмертно Гудкова.

    6 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Путин посетил Национальный центр «Россия» в пятый раз

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия», чтобы принять участие в церемонии вручения премий и посетить выставку.

    Президент России Владимир Путин в пятый раз посетил Национальный центр «Россия» в Москве, передает РИА «Новости». Как сообщается, глава государства осмотрел выставку «Все для Победы!», посвященную трехлетним итогам работы Народного фронта, и принял участие в церемонии вручения премий за помощь участникам спецоперации, их семьям и жителям новых и приграничных регионов.

    Благотворительный фонд «Все для Победы!» был создан в 2022 году при участии военных корреспондентов для поддержки участников спецоперации и оказания гуманитарной помощи жителям новых российских регионов и приграничья. Фонд закупает технику и оборудование для бойцов за счет пожертвований граждан. За три года россияне перевели более 24 млрд рублей на нужды военнослужащих.

    Национальный центр «Россия» был создан указом президента для сохранения наследия одноименной выставки на ВДНХ и открылся 4 ноября 2024 года. В разные месяцы Путин уже посещал центр в рамках форумов и мероприятий, включая съезд партии «Единая Россия» и заседание наблюдательного совета «Движения первых».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный центр «Россия» отметил свою первую годовщину. Центр стал важной площадкой для диалога и объединения страны. За семь месяцев экскурсоводы провели более 10 тыс. экскурсий. В стенах центра прошло несколько сотен мероприятий, включая международные.

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    6 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Захарова заявила о попытке Зеленского вернуть легитимность встречей с Путиным
    Захарова заявила о попытке Зеленского вернуть легитимность встречей с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, добиваясь встречи с президентом России Владимиром Путиным, пытается «переподтвердить» свою легитимность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью программе «Большой вопрос» сказала, что Зеленскому требуется «переподтвердить свою легитимность», но «законные процедуры» ему не подходят, поэтому он ищет «любой другой способ доказать, что он власть имущий», передает РИА «Новости».

    Также Захарова заявила о страхе Зеленского оказаться ненужным Западу. Он боится быть забытым, поэтому «не отходит от микрофонов». «Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках», – заявила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что готов встречаться со всеми, включая Зеленского, чтобы завершить переговоры по урегулированию ситуации на Украине, но подпись под соответствующим соглашением должны поставить легитимные власти Украины. Путин напомнил, что по Конституции Украины президент избирается на пять лет, однако его полномочия не продлеваются даже в условиях военного положения.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    6 июля 2025, 09:46 • Новости дня
    Путин присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морпехов имя дважды Героя России Михаила Гудкова
    Путин присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морпехов имя дважды Героя России Михаила Гудкова
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин официально присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морской пехоты имя дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.

    Президент России Владимир Путин официально присвоил 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование, передает РИА «Новости». Теперь подразделение будет носить имя дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова. Соответствующий указ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    В тексте указа отмечается: «Присвоить 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова» и впредь именовать ее: 155 отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин наградил второй медалью «Золотая Звезда» посмертно заместителя главкома ВМФ России Михаила Гудкова. Генерал-майор Гудков погиб во время боевой работы в Курской области. Александр Хинштейн пообещал увековечить память замглавкома ВМФ Гудкова в Курской области.

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    6 июля 2025, 14:13 • Новости дня
    Путин напомнил историю поддержки Россией Соединенных Штатов
    Путин напомнил историю поддержки Россией Соединенных Штатов
    @ Андрей Бабушкин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин отметил, что Россия исторически поддерживала стремление США к независимости и сотрудничала с американцами в разные эпохи.

    Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал об особенностях отношений между Россией и США. Фрагмент беседы был опубликован журналистом Павлом Зарубиным в его Telegram-канале.

    Президент отметил, что в прошлом страны находили точки соприкосновения, несмотря на различные периоды истории. Путин напомнил, что Россия оказывала поддержку американским колониям в борьбе за независимость от Британии: «Реально поставляли оружие даже, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Севера и Юга и так далее. Так что и вот в этом смысле все-таки мы находили нечто такое, что нас объединяло», передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, между Россией и США долгое время сохранялись «очень добрые и своеобразные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что общение России и США по вопросу «раздражителей» в отношениях двух стран продолжается на уровне посольства России в Вашингтоне – Госдепа. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о позитивных изменениях в подходах администрации президента США Дональда Трампа к международным отношениям.

    Лавров также сообщил, что Россия и США пока не приблизились к содержательному диалогу по стратегической стабильности.

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    6 июля 2025, 16:09 • Новости дня
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Все для победы!», который организовал Народный фронт.

    Глава государства подчеркнул, что только Народный фронт поставил в войска 110 тыс. беспилотников различных модификаций. По его словам, в их числе есть ударные комплексы, использующие оптоволоконную связь и устойчивые к радиопомехам, передает ТАСС.

    «По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 млрд долларов», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний для нужд фронта было принято по просьбе военного командования.

    Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал обеспечение безопасного и мирного будущего основной целью государства, выступая на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

    Путин подчеркнул: «Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели – безопасному и мирному будущему России», передает ТАСС.

    Он также добавил, что ради этой цели трудятся все, а участники спецоперации получают широкую поддержку общества. По словам президента, вооруженные силы, участники и ветераны СВО, их семьи ощущают «всеобщую, всенародную поддержку».

    Ранее Путин заявил, что российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Командиры просили отправить списанные авто органов власти на фронт

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний для нужд фронта было принято по просьбе военного командования, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Путин пояснил, что командующие обратились с просьбой не списывать технику, а передавать ее: «Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: «Давайте нам списанное. Подойдут»», передает РИА «Новости».

    Во время посещения выставки «Все для Победы!», посвященной итогам работы Народного фронта, Путин также поднял вопрос о медицине. Он отметил, что планирует обсудить с правительством России и Министерством обороны возможность краткосрочных командировок гражданских врачей в госпитали, расположенные вблизи линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине.

    В воскресенье Путин приехал в Национальный центр «Россия» в Москве, чтобы принять участие в церемонии вручения премий и посетить выставку.

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    6 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин направил поздравление работникам морского и речного флота, подчеркнув стратегическую роль водного транспорта для России и его регионов.

    Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля, передает ТАСС. В нем Владимир Путин назвал водный транспорт одним из ключевых секторов национальной экономики, способствующим укреплению безопасности, суверенитета страны и развитию регионов. Президент отдельно отметил значение отрасли для освоения Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

    Глава государства подчеркнул, что на современный морской и речной флот возложены важные задачи, включая эффективное удовлетворение нужд внутреннего рынка, развитие новых логистических маршрутов и поддержку растущих потребностей российских предприятий. Было подчеркнуто, что государство продолжит поддерживать строительство судов, развитие портов и модернизацию инфраструктуры, включая внутренние водные пути.

    «Отрадно, что, намечая планы на будущее, вы опираетесь на опыт и замечательные традиции предшественников, равняетесь на подвиг настоящих героев – тружеников отрасли, которые в годы Великой Отечественной войны, в сложнейших условиях, подчас рискуя жизнью, обеспечивали устойчивую работу морского и речного транспорта», – добавил Путин и пожелал работникам и ветеранам здоровья, успехов и новых достижений на благо России.


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    6 июля 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за преданность
    Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за преданность
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Национальном центре «Россия» в Москве президент Владимир Путин выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам Народного фронта за их труд и искреннее служение Отечеству, передает РИА «Новости». Глава государства посетил Национальный центр «Россия» в Москве, где проходит выставка «Все для Победы!», посвященная итогам трехлетней работы движения.

    Открывая форум, Путин заявил: «Очень рад быть с вами сегодня на форуме «Все для Победы!». Сердечно приветствую всех его участников, всех, кто вносит свой вклад в наше общее дело, в борьбу за национальные интересы нашей страны, за будущее России».

    Президент отметил, что в зале собрались люди решительные и твердые в убеждениях, подлинные патриоты из всех регионов страны. Он поблагодарил их за преданность и вклад в укрепление державы и выразил уверенность, что подобные инициативы имеют большое значение для единства российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия» для участия в церемонии вручения премий и осмотра выставки.

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    6 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о героизме погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что погибший заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Герой России генерал-майор Михаил Гудков до конца выполнил свой долг перед страной, глава государства выступил на форуме «Все для Победы!», подчеркнув значимость подвига офицера.

    Заместитель главнокомандующего ВМФ России по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Михаил Гудков погиб, полностью выполнив свой долг перед страной, заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что Гудков погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. Президент отметил: «Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. Повысил его до уровня замглавкома, не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления. Но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией».

    Погибший офицер носил звание Героя России и занимал один из ключевых постов в командовании ВМФ. Его гибель стала тяжелой утратой для Вооруженных сил страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате боевой работы в приграничной зоне Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герой России, генерал-майор Михаил Гудков. Президент Владимир Путин наградил его второй медалью «Золотая Звезда» посмертно.

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    6 июля 2025, 15:40 • Новости дня
    Песков назвал содержательным разговор Путина и Макрона

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона обсуждался широкий круг вопросов, а сама беседа сопровождалась разными интонациями, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину рассказал о деталях телефонного разговора Путина с Макроном. По его словам, беседа была достаточно содержательной, а в ходе обсуждения использовались разные интонации, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что «это рабочий процесс», отметив насыщенность и серьезность диалога между лидерами России и Франции.

    Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что причиной обращения Макрона к Путину стала сложная обстановка для Вооруженных сил Украины.

    Во вторник Путин провел телефонный разговор с Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным. Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении ЕС вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.

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    6 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин вручил премии россиянам за помощь участникам СВО и их семьям

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве прошла церемония вручения премии «Все для Победы!», где отметили россиян, отличившихся поддержкой участников спецоперации и их семей.

    Президент России Владимир Путин вручил премии россиянам за помощь участникам спецоперации, их семьям и жителям новых и приграничных регионов, передает РИА «Новости». Награждение состоялось на форуме «Все для Победы», который организовал Народный фронт в Национальном центре «Россия».

    Путин особо отметил заслуги семьи Малий из Курахово. Супруги Игорь и Валентина, а также их сын Илья помогали жителям города: глава семьи на мопеде доставлял медикаменты и бинты тем, кто пострадал от обстрелов, охватив более 150 человек. Валентина создала пункт временного размещения для граждан, а Илья спас десятки человек при атаке дронов, отказавшись уходить в укрытие, пока всех не вывел в безопасное место. Кроме того, он занимается развозом воды по домам.

    Премию получила и Ольга Язева, которая шьет одежду для бойцов спецоперации. Язева – жена священника, ее сыновья участвуют в СВО. Материалы на одежду женщина покупает на пожертвования прихожан, а помогает ей около ста женщин-волонтеров.

    Отдельно президент отметил Ивана Солдатова, создателя уникального комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна». Солдатов успешно выполнял боевые задачи на передовой как командир группы РЭБ добровольческого отряда БАРС-30, а теперь возглавляет работу по выпуску комплексов РЭБ, которые защищают Крым от налетов и подавляют навигацию вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия» для участия в церемонии вручения премий и осмотра выставки.

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    6 июля 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин: В народных кибердружинах России уже 60 тыс. закаленных бойцов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России более 60 тыс. опытных и подготовленных специалистов уже принимают участие в работе народных кибердружин, заявил президент Владимир Путин на форуме «Все для победы!», организованном Народным фронтом.

    По его словам, «в народных кибердружинах уже 60 тыс. закаленных опытных бойцов. Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае – бьются за страну, за правду, отстаивают наши ценности и интересы», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 17:17 • Новости дня
    Путин рассказал о сборе Народным фронтом 54,5 млрд рублей на поддержку СВО
    Путин рассказал о сборе Народным фронтом 54,5 млрд рублей на поддержку СВО
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    За три года Народному фронту удалось собрать 54,5 млрд рублей, из которых 24 млрд направили простые граждане, а остальное поступило от бизнеса и коллективов.

    Президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!» сообщил, что Народный фронт собрал за три года 54,5 млрд рублей, передает Telegram-канал Народного фронта. По его словам, 24 млрд рублей внесли граждане, а 30,5 млрд поступили от корпораций, предпринимателей и трудовых коллективов.

    Из общей суммы 21 млрд рублей был направлен в помощь бойцам, а 9,5 млрд предназначались для гуманитарных миссий по поддержке мирных жителей новых и приграничных регионов. Президент отметил, что объединенные усилия общества и бизнеса стали значимым вкладом в поддержку армии и граждан.

    Ранее Путин заявил, что российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 17:47 • Новости дня
    Путин подключился к саммиту БРИКС по видеосвязи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин участвует в саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии.

    Российский лидер присоединился к мероприятию по видеосвязи и принимает участие в главном пленарном заседании. Главные темы обсуждения – вопросы мира, безопасности и реформирования глобальных механизмов управления, передает ТАСС.

    Лидеры стран БРИКС обсудят перспективы дальнейшего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, они планируют обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки. По завершении саммита ожидается принятие итоговой декларации.

    В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС. На машине кортежа Лаврова на саммите БРИКС написали «Мы – Россия, мы – Лавров!».

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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