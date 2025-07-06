Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.6 комментариев
Путин вручил вторую медаль «Золотая Звезда» вдове Гудкова
Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовой погибшего замглавкома Военно-морского флота Михаила Гудкова и передал ей вторую медаль «Золотая Звезда», которой офицер был награжден посмертно.
Во время встречи глава государства выразил соболезнования семье Гудкова. «К сожалению, встречаемся в связи с такой трагедией. На боевому посту ушел из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец, сын своих родителей», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил о героизме погибшего замглавкома ВМФ Гудкова.
В воскресенье президент России официально присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морской пехоты имя дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Кроме того, Путин наградил второй медалью «Золотая Звезда» посмертно Гудкова.