Путин вручил вторую медаль «Золотая Звезда» вдове Гудкова

Путин посетил Национальный центр «Россия» в пятый раз

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в пятый раз посетил Национальный центр «Россия» в Москве, передает РИА «Новости». Как сообщается, глава государства осмотрел выставку «Все для Победы!», посвященную трехлетним итогам работы Народного фронта, и принял участие в церемонии вручения премий за помощь участникам спецоперации, их семьям и жителям новых и приграничных регионов.

Благотворительный фонд «Все для Победы!» был создан в 2022 году при участии военных корреспондентов для поддержки участников спецоперации и оказания гуманитарной помощи жителям новых российских регионов и приграничья. Фонд закупает технику и оборудование для бойцов за счет пожертвований граждан. За три года россияне перевели более 24 млрд рублей на нужды военнослужащих.

Национальный центр «Россия» был создан указом президента для сохранения наследия одноименной выставки на ВДНХ и открылся 4 ноября 2024 года. В разные месяцы Путин уже посещал центр в рамках форумов и мероприятий, включая съезд партии «Единая Россия» и заседание наблюдательного совета «Движения первых».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный центр «Россия» отметил свою первую годовщину. Центр стал важной площадкой для диалога и объединения страны. За семь месяцев экскурсоводы провели более 10 тыс. экскурсий. В стенах центра прошло несколько сотен мероприятий, включая международные.