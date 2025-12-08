Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.0 комментариев
Spiegel: Запад оскорбил Индию из-за визита Владимира Путина
Попытки дипломатов из Германии, Франции и Британии повлиять на индийскую позицию по визиту российского президента Владимира Путина были восприняты в Нью-Дели как вмешательство во внутренние дела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию немецкого издания Spiegel.
По данным издания, незадолго до приезда Путина в Индию послы этих трех стран опубликовали совместную статью в одной из ежедневных газет. В ней они назвали конфликт на Украине «жестоким нарушением международного права». При этом в публикации прямо не упоминалась Индия, однако, как отмечает Spiegel, в Дели восприняли подобные высказывания как недружественный шаг и вмешательство.
Авторы публикации отмечают, что Индия никогда не осуждала политику Владимира Путина и поддерживает свою независимую линию в международных вопросах. Несмотря на давление со стороны западных государств, Дели ясно дал понять, что не позволит омрачить радость от первого за два года визита лидера России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин накануне лично рассказал премьеру Индии Нарендре Моди о текущей ситуации на Украине.
Владимир Путин сообщил о росте расчетов между Россией и Индией в национальных валютах.
Президент России назвал Индию серьезной силой как на азиатском, так и на мировом уровне.
Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин не отказал в просьбе.
После того как президент согласился сделать снимок, сотрудники отеля сразу принялись рассматривать сделанные фотографии.
Напомним, Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.
Моди лично встретил Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.
Президент Индии Драупади Мурму устроила для Владимира Путина вегетарианский ужин
Президент Индии Драупади Мурму устроила для президента России Владимира Путина вегетарианский ужин, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованному меню, первое блюдо представляло собой легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом.
В качестве закусок предлагались фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и овощные паровые пельмени момо с водяным орехом.
Основное блюдо включало рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат с пажитником и горошком, а также запеченный в тандуре картофель с йогуртово-пряным маринадом.
Также гостям подавали мини-баклажаны в сладко-пряном соусе, бобы, тушеные с томатом и луком, и рис бамати, томленый с орехами и шафраном.
На десерт были предложены теплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженое с шафраном, фисташками и кардамоном.
Напитки на ужине были представлены свежевыжатыми гранатным, апельсиновым и морковно-имбирным соками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индии устроила прием в честь визита в страну Владимира Путина. До этого Дроупади Мурму и Путин провели двухстороннюю встречу в Нью-Дели.
Ранее Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал их полезными и конструктивными.
Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».
Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».
По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.
Как пишет Telegram-канал «Вести» со ссылкой на телеканал «Россия 24», среди обратившихся 67% составляют женщины, а мужчины отправили 33% сообщений. Основную часть обращений составляют вопросы, затрагивающие социальную сферу – от поддержки семей и пенсионных выплат до здравоохранения, передает РИА «Новости».
Второй по популярности темой среди обращений стала спецоперация на Украине: граждан интересует поддержка бойцов, оборонные вопросы и связанные с ними социальные гарантии. Также участники активно поднимают вопросы, напрямую связанные с российской экономикой.
Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.
В пятницу в эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что свыше 100 тыс. обращений от граждан уже поступило на прямую линию с Путиным.
Россия продолжит специальную военную операцию, если урегулирование ситуации с Киевом мирными способами окажется невозможным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RT, передает ТАСС. Песков подчеркнул: «Специальная военная операция продолжится».
Он отметил, что у российских войск «очень хорошая динамика» на данный момент. Представитель Кремля выразил уверенность, что если не удастся добиться целей мирным путем, Россия будет выполнять все необходимые меры для защиты собственных интересов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция вызвана необходимостью защиты людей в Донбассе и национальных интересов России после восьми лет безуспешных попыток решить вопросы с Украиной мирным путем.
Президент России подчеркнул, что Донбасс и Новороссию освободят при любом развитии событий.
Владимир Путин также отметил, что решение конфликта требует значительных усилий и напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР, где жители поддержали выход из состава Украины.
В Telegram-канале Кремля размещено видео из Президентского дворца. На записи Путин сидит рядом с индийским премьером Нарендрой Моди.
Напомним, в пятницу Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму.
Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными.
Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 350 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, прозвучавшие в эфире «Первого канала». Как отметили в эфире, операторы колл-центра принимают вопросы от граждан круглосуточно, работая в режиме нон-стоп.
Самыми востребованными темами для обращений стали «социальная политика», «специальная военная операция», «экономика», «инфраструктура» и вопросы, связанные с категорией «государство и общество». Эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Лолита Леонтьева пояснила: «В социальной политике наиболее популярная подкатегория – пенсия и социальная гарантия, семья и дети, в экономике больше всего обращений поступает по тематике занятость и зарплата».
Согласно обнародованной статистике, мужчины направили 33% запросов, женщины – 67%.
Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.
В пятницу в эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что свыше 100 тыс. обращений от граждан уже поступило на прямую линию с Путиным.
На торжественном приеме, который устроила президент Индии Драупади Мурму, Путин подчеркнул, что эти слова емко отражают отношения между двумя странами, передает ТАСС.
По словам российского лидера, Москва готова продолжать делать все необходимое для укрепления и дальнейшего развития стратегического партнерства с Нью-Дели.
Ранее Путин отметил открытую атмосферу переговоров России и Индии. Он заявил о новой вехе в российско-индийских отношениях.
Кремль: Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму
Информация о встрече лидеров появилась в Telegram-канале Кремля. Она состоялась в рамках государственного визита Путина в Индию.
Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными.
Путин: Некоторые страны запрещают вещание RT из-за страха перед правдой
Такое заявление глава государства сделал во время церемонии запуска вещания RT India, передает ТАСС.
«Russia Today – эффективный канал. Вот сейчас только что Маргарита [Симоньян] сказала о том, что злонамеренно где-то закрывают Russia Today. Это не от злонамеренности, это от страха, от страха перед правдой», – сказал российский лидер.
Ранее Путин назвал RT точкой опоры за границей.
На церемонии запуска RT India президенту России Владимиру Путину представили ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, передает RT.
В видео отражена история отношений между СССР и Индией, а также дальнейшее развитие сотрудничества между современными Россией и Индией. Создатели ролика использовали технологии искусственного интеллекта для воссоздания знаменитых высказываний исторических личностей обеих стран.
К примеру, советский космонавт Юрий Гагарин произносит в ролике: «Индия сверху очень красива. Но на Земле она еще прекраснее. Она дорога тем, что здесь живут настоящие друзья». В записи звучат также слова других советских и индийских известных деятелей, подчеркивающие значение многолетней дружбы государств.
Ранее вице-премьер Денис Мантуров анонсировал запуск телеканала RT India в столице Индии к концу текущего года, отметив важность освещения российско-индийских отношений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал коллективу и зрителям RT India успехов и отметил важность работы канала в крупнейшей мировой демократии.
Самолет главы государства Ил-96 специального летного отряда «Россия» вылетел с авиабазы ВВС Палам под Нью-Дели, где его сопровождали представители индийской стороны, передает ТАСС.
Путин прибыл в Индию накануне. Его встретил у трапа лично премьер-министр Нарендра Моди, после чего оба лидера в неформальной обстановке провели несколько часов в резиденции главы индийского правительства. На протяжении визита прошли масштабные переговоры с индийскими официальными лицами и представителями бизнеса.
В ходе поездки президент России принял участие в Российско-индийском бизнес-форуме и возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди. По итогам визита было подписано несколько двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества.
При отлете Путин прибыл на летное поле на автомобиле «Аурус». У трапа его провожал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, а президент тепло поблагодарил индийских военных за обеспечение безопасности визита.
В пятницу Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму. Кремль опубликовал кадры с государственного приема в честь российского лидера.
Отмечается, что на середину сегодняшнего дня количество поступивших сообщений превысило 100 тысяч, передает РИА «Новости».
По информации телеканала, большинство граждан интересуются вопросами социальной сферы, включая пенсии, льготы и здравоохранение. Второе место по числу обращений занимает тема спецоперации – это как поддержка бойцов, так и вопросы, связанные с обороной страны.
Ранее Сергей Онянов, заместитель президента – председателя правления «Ростелекома», сообщил о появлении поддельных сайтов, выдающих себя за официальные каналы для вопросов на прямую линию президента РФ.
Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.
Ушаков: Тема Украины могла быть одной из главных в беседе Путина и Моди тет-а-тет
В комментарии Первому каналу Ушаков сообщил, что Москва представила индийским коллегам подробности недавних контактов с Вашингтоном, а индийская сторона поддержала усилия России по мирному урегулированию и переговорному процессу, передает ТАСС.
«Когда руководители России и Индии обсуждали международную ситуацию в ходе беседы тет-а-тет вчера, я думаю, что эта тема была одной из главных», – особо отметил Ушаков.
Ранее Путин поблагодарил Моди за переговоры тет-а-тет. Беседа президента России и индийского премьера тет-а-тет продлилась 2,5 часа.