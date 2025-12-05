Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
Путин и Моди посетили Российско-Индийский бизнес-форум в Дели
В Нью-Дели открылся Российско-Индийский бизнес-форум, где президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди обсудят новые горизонты экономического сотрудничества двух стран.
Лидеры двух стран планируют поприветствовать участников и выступить с заявлениями о возможностях развития двусторонней торговли, сообщает РИА «Новости».
Основной темой пленарной сессии стало обсуждение роли России и Индии в формировании нового мирового диалога. Форум проходит в BharatMandapam – самом крупном и современном центре Индии, который после реконструкции в 2023 году стал важной площадкой для международных встреч, включая саммит G20.
Организаторами бизнес-форума выступают Фонд «Росконгресс» и Федерация индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Мероприятие проводится в рамках официального визита российского президента в Индию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди было опубликовано совместное заявление лидеров России и Индии.
Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Россию в 2026 году. Р
Россия и Индия на 23-м саммите в Нью-Дели подтвердили намерение активнее взаимодействовать в G20 и поддержали проведение реформы Совбеза ООН с учетом кандидатуры Индии.