Зеленский и Рютте обсудили подготовку трехстороннего формата с Россией и США

Tекст: Вера Басилая

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил подготовку следующего раунда трехсторонних переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном, передает РБК.

Зеленский отметил: «Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и о том, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон».

По словам Зеленского, в ходе беседы с Рютте они скоординировали подходы по ключевым вопросам дипломатической работы. Он подчеркнул, что их взгляды по многим вопросам совпадают.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с энергетикой на Украине и отдельные детали продолжения международной программы помощи Киеву под названием PURL.

Ранее Марк Рютте заявлял, что допускает возможность диалога с Россией при участии европейских стран, если Европа будет полноценно представлена на переговорах. По его мнению, целью такого диалога должно стать завершение конфликта на Украине.

Прошедшие в Женеве трехсторонние переговоры продолжались четыре с половиной часа.

МИД Швейцарии сообщал о закрытом для прессы формате встречи делегаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу.

