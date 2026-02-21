На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.30 комментариев
Зеленский сообщил Рютте о «возможных изменениях позиций» на переговорах
Зеленский и Рютте обсудили подготовку трехстороннего формата с Россией и США
Владимир Зеленский рассказал о согласовании позиций с генсеком НАТО Марком Рютте перед новым раундом дипломатических переговоров с участием Москвы и Вашингтона.
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил подготовку следующего раунда трехсторонних переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном, передает РБК.
Зеленский отметил: «Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и о том, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон».
По словам Зеленского, в ходе беседы с Рютте они скоординировали подходы по ключевым вопросам дипломатической работы. Он подчеркнул, что их взгляды по многим вопросам совпадают.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию с энергетикой на Украине и отдельные детали продолжения международной программы помощи Киеву под названием PURL.
Ранее Марк Рютте заявлял, что допускает возможность диалога с Россией при участии европейских стран, если Европа будет полноценно представлена на переговорах. По его мнению, целью такого диалога должно стать завершение конфликта на Украине.
Прошедшие в Женеве трехсторонние переговоры продолжались четыре с половиной часа.
МИД Швейцарии сообщал о закрытом для прессы формате встречи делегаций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу.