Пассажиры рассказали об аварийной посадке рейса AZAL
Пассажирский самолет компании AZAL, направлявшийся в Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково только с четвертой попытки, рассказали пассажиры рейса.
Аварийная посадка пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» в петербургском аэропорту Пулково произошла только с четвертой попытки, передает Газета.Ru.
По словам находившегося на борту жителя Петербурга Алексея, сначала пассажиры реагировали спокойно, но после нескольких неудачных попыток приземления стали волноваться: «Сосед у меня сидел, молитву читал, другая плакала. И все, на четвертый раз сели», – рассказал Алексей.
Он отметил, что после объявления о необходимости аварийной посадки экипаж сообщил, что самолету придется еще около полутора часов кружить над городом, чтобы сжечь топливо. Только после этого начались попытки посадки. Каждая из трех первых попыток завершалась тем, что самолет уже почти касался земли, но снова уходил на второй круг.
Перед четвертой, финальной попыткой бортпроводники инструктировали пассажиров, как зафиксировать тело и сгруппироваться для аварийной посадки. В результате самолет аккуратно приземлился, однако выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Алексей отметил, что посадка была мягкой, а действия пилотов – профессиональными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Пулково возобновил работу после внештатной посадки самолета AZAL.
Самолет Airbus А320, выполнявший рейс Петербург – Баку, совершил аварийную посадку в Пулково.
После экстренной посадки самолета в аэропорту Пулково и выката за пределы полосы 43 пассажира приняли решение не продолжать перелет в Баку.