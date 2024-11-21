Маск и Рамасвами предложили вернуть госслужащих в офисы

Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили обязать госслужащих работать в офисе

Tекст: Мария Иванова

Американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, передает РИА «Новости». Это предложение прозвучало в их совместной статье для газеты Wall Street Journal.

По мнению Маска и Рамасвами, введение такого требования может привести к добровольным увольнениям, что, по их словам, станет плюсом: «Если федеральные служащие не хотят приходить на работу, американские налогоплательщики не должны платить им за привилегию времен COVID – сидеть дома».

Авторы статьи отмечают, что закон позволяет президенту устанавливать правила, регулирующие работу конкурентной службы. Они считают, что Дональд Трамп, обладая соответствующими полномочиями, может ограничить разрастание административного аппарата и осуществить масштабные увольнения, а также перемещение федеральных служб за пределы Вашингтона.

Ранее сообщалось, что департамент по достижению госэффективности (DOGE), который возглавят Маск и Рамасвами, уже начал искать сотрудников. Среди требований к кандидатам – сверхвысокий IQ и готовность работать более 80 часов в неделю.

Название департамента связано с Dogecoin, криптовалютой, поддерживаемой Маском, названной в честь интернет-мема* Doge.

Ранее Вивек Рамасвами сообщил, что планирует закрыть ФБР и уволить 1,5 млн сотрудников в рамках нового распоряжения Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

Рамасвами считает, что создаваемый департамент по достижению госэффективности (DOGE) сравним по важности с «Проектом Манхэттен», подчеркивая его роль в борьбе с бюрократией.

Между тем Илон Маск, также возглавивший новый департамент по достижению госэффективности США, анонсировал проведение еженедельных прямых трансляций с сообщениями о деятельности ведомства.