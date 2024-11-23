  • Новость часаРоссийские войска взяли в полуохват Часов Яр на Донбассе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армия Зеленского теряет людей и мотивацию
    В США посоветовали Зеленскому помолиться о спасении в храме ВС России
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    Пенсионерам решили дать новый способ подтверждения льгот
    Путин: Средств перехвата ракет «Орешник» на сегодняшний день в мире нет
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    Зеленский объяснил депутатам Рады схему работы после появления «Орешника»
    Медведев заявил о способности «Орешника» изменить ход конфликта на Украине
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    15 комментариев
    23 ноября 2024, 03:29 • Новости дня

    Трамп предложил Бессента на пост главы Минфина США

    Трамп номинировал инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды республиканца говорится, что Бессент является одним из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики.

    На пост министра финансов ранее претендовали Кевин Уорш, Марк Роуэн, Билл Хагерти и Роберт Лайтхайзер. Однако, по данным The Wall Street Journal, союзники Бессента смогли убедить Трампа выбрать именно его. Кандидатуру поддержал Лоуренс Кадлоу, глава Национального экономического совета Белого дома при первом сроке Трампа.

    Скотт Бессент возглавляет инвестиционный фонд Key Square Group и ранее работал в Soros Fund Management. Forbes отмечает, что Трамп и Бессент давно знакомы, и инвестор активно участвовал в предвыборной кампании 2024 года, пожертвовав 3 млн долларов.

    Бессент поддерживает тарифную политику Трампа, однако выступает за более умеренный подход к пошлинам, считая их инструментом на переговорах. Также он поддерживает снижение налогов, рост производственных мощностей и энергетическую независимость страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить Кевина Уорша министром финансов США с перспективой его перевода в ФРС после окончания полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году. Помимо Уорша, на должность министра финансов рассматривались кандидатуры инвестора Скотта Бессента и владельца Apollo Global Management Марка Роуэна.

    Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода конгрессмена Мэтта Гетца.

    В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Майка Помпео и Билла Хагерти, а также новые кандидаты, такие как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения.

    22 ноября 2024, 06:50 • Новости дня
    Япония сообщила, что санкции США не затронут ее участие в «Сахалине-2»

    Генсек кабмина Японии Хаяси сообщил, что санкции США против Газпромбанка не затронут участие Токио в «Сахалине-2»

    Япония сообщила, что санкции США не затронут ее участие в «Сахалине-2»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2», сообщил генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси.

    Хаяси заявил, что на банковские операции Газпромбанка, касающиеся «Сахалина-2», распространяется «так называемая генеральная лицензия».

    «По этой причине мы считаем, что санкции никакого влияния не окажут», – приводит слова Хаяси ТАСС.

    Хаяси указал, что «Сахалин-2» важен для энергобезопасности его страны.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

    В ноябре США временно ослабили санкции против российских банков.

    Коментарии (14)
    22 ноября 2024, 08:15 • Новости дня
    Маск прокомментировал «список задач» на обложке Time

    Маск заявил о непричастности к списку задач, опубликованному на обложке журнала Time

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал появление на обложке журнала Time списка задач, якобы ему принадлежащего, отметив, что не давал СМИ интервью и не связан с этой информацией напрямую.

    Маск прокомментировал появление своей фотографии и списка задач на обложке журнала Time, сообщает РИА «Новости». Он отверг связь с этим списком, подчеркнув, что некоторые пункты действительно важны для его глобальной цели – заселения людьми других планет. Он отметил, что не давал интервью СМИ по этому вопросу.

    «Чтобы было ясно: я не давал СМИ никаких интервью, это, на самом деле, не мой список. Я пытаюсь сделать жизнь многопланетной, чтобы максимизировать вероятную продолжительность жизни разума. Некоторые из тех пунктов нужны для этого», – написал Маск в своей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Журнал Time ранее включил в обложку декабрьского выпуска изображение Маска и список его задач, якобы значимых для предпринимателя после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Среди них были указаны сокращение расходов госбюджета США на 2 трлн долларов и полет на Марс. Маск, поддерживавший Трампа, ранее заявлял о намерении снизить бюджетные затраты в случае его победы.

    На недавних выборах, прошедших 5 ноября, Дональд Трамп стал первым президентом США с XIX века, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Все ведущие СМИ Америки подтвердили его победу. Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа.

    Маск и Вивек Рамасвами назначены руководителями нового ведомства по госэффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск и Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю для повышения эффективности работы.

    Также сообщалось, что между Маском и Борисом Эпштейном произошел конфликт из-за назначения на государственные посты при новом президенте Дональде Трампе.

    Кроме того Маск заявил о намерении найти и уничтожить тех, кто инициировал расследование его связей с Россией.

    Коментарии (2)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2024, 10:52 • Новости дня
    СМИ сообщили о выборе Британии между Трампом и Европой

    NYT: Британия столкнулась с выбором между укреплением связей с Европой и США

    СМИ сообщили о выборе Британии между Трампом и Европой
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Победа Трампа на президентских выборах в США усложнила планы премьера Британии Кира Стармера по восстановлению связей с Европой, что ставит его перед выбором между США и ЕС, отмечает New York Times.

    Британия сталкивается с дилеммой выбора между сближением с Дональдом Трампом и восстановлением отношений с Европой, пишет New York Times.

    Визит премьер-министра Кира Стармера в Париж, где он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном отмечал День перемирия, подчеркнул его стремление к сближению с Европой, но победа Трампа на президентских выборах в США усложняет ситуацию. Стармер стремится «перевернуть страницу Брекзита», но история антагонизма Трампа к Европейскому союзу может стать препятствием, отмечает издание.

    Трамп, поддерживающий Брекзит, может негативно отнестись к более тесным торговым связям Британии с Европой, предупреждают дипломаты. Стивен Мур, советник Трампа, отметил, что если Британия укрепит связи с ЕС, это уменьшит вероятность заключения торгового соглашения с США. Британские официальные лица, однако, отвергают такую дилемму, стремясь сохранить баланс между отношениями с США и Европой.

    Пока Стармер продолжает предпринимать дипломатические усилия как с Европой, так и с Трампом, экономисты считают, что Британия может вести переговоры по двум направлениям. Это может включать в себя более тесное согласование правил с ЕС и частичное торговое соглашение с США. Тем не менее при введении Трампом тарифов на торговых партнеров, включая ЕС и Британию, Стармеру, возможно, придется договариваться об исключениях, пишет NYT.

    Экономические отношения с Европой могут стать приоритетом для Британии, учитывая, что торговля через Ла-Манш более чем в два раза превышает объем торговли с США. Одновременно с этим Британия и Франция, обладая половиной военных мощностей Европы, могут усиливать сотрудничество, особенно на фоне скептицизма Трампа в отношении НАТО.

    Тем не менее сближение с Европой будет непростым шагом для Стармера. Противодействие может возникнуть как со стороны тори-ориентированной прессы, так и внутри Лейбористской партии, переживающей за поддержку избирателей в районах, поддержавших Брекзит. Тем не менее Стармеру, возможно, придется сделать выбор между двумя великими державами, если он не сможет продолжать удерживать баланс между ними, заключает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил возросшую нервозность в Европе после избрания Дональда Трампа президентом США.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу обострения ситуации в Европе после победы Трампа, отметив возможную эскалацию конфликта с Россией.

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания может направить свои войска на Украину, если Трамп сократит финансирование Киева после победы на выборах.

    Коментарии (2)
    22 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина

    Песков: США поняли заявления Путина о применении ракет «Орешник»

    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле уверены, что США поняли исчерпывающее заявление президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль уверен в том, что действующая администрация США поняла заявление Владимира Путина, передает ТАСС.

    Песков отметил, что каких-либо прямых контактов с Вашингтоном не было, но выступление российского лидера было «исчерпывающим и понятным».

    Ранее Владимир Путин заявил, что в ответ на атаки американских и британских ракет на российские объекты в Курской и Брянской областях, Россия впервые использовала свои современные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

    Российский президент подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта Западом может привести к тяжелым последствиям. Путин отметил, что западная провокационная политика несет угрозу и может стать причиной серьезных последствий для инициаторов, если ситуация будет обостряться.

    В четверг президент Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    СМИ писали, что испытание «Орешника» стало сигналом России Западу,

    Также отмечалось, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

    Коментарии (9)
    22 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Орбан выразил надежду на участие Трампа в прекращении конфликта на Украине

    Виктор Орбан спрогнозировал изменения в политике США как ключ к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что весь мир переживает самое тревожное время из-за конфликта на Украине, однако надежда на его урегулирование связана с возможным вступлением в должность Дональда Трампа.

    Как передает ТАСС, Орбан, выступая на радиостанции Kossuth, отметил, что «сейчас наступил самый темный час, но перед рассветом всегда бывает темнее всего». Он выразил надежду, что возвращение Трампа в Белый дом поможет найти мирное решение конфликта.

    Орбан также подчеркнул, что в военном плане ситуация ясна: если Соединенные Штаты уйдут с Украины, Европа не сможет поддерживать ее самостоятельно. Он добавил, что ожидаемое изменение политики США повлияет на подход Западной Европы к украинскому конфликту. В пример Орбан привел дебаты в Германии о возможности поставок ракетного оружия на Украину, указав, что решение по этой проблеме во многом зависит от позиции США.

    Кроме того, Орбан обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина от 21 ноября. Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО приняли решение об использовании ракет большой дальности, что, по его мнению, ведет к эскалации конфликта. Российский лидер подчеркнул, что использование такого оружия без участия военных специалистов стран-производителей невозможно, что неоднократно подчеркивалось российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию конфликта, применяя оружие против военных объектов стран, атаковавших российские объекты. Депутат Верховной рады Роман Костенко отметил, что Украина не в состоянии ответить на российскую ракету «Орешник», но не собирается менять свою тактику. Министерство иностранных дел Китая призвало стороны на Украине сохранять спокойствие и сдержанность после обмена ракетными ударами и обращения российского президента.

    Коментарии (5)
    22 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    Боррель: Путин и Трамп обсудят ситуацию на Украине за столом переговоров

    Боррель предположил обсуждение Украины на переговорах Путина и Трампа

    Tекст: Евгения Караваева

    Предположение о возможных переговорах Путина и Трампа по Украине высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. При этом политик отметил, что Зеленский не согласится на урегулирование без участия Киева.

    Ситуацию на Украине могут обсудить Владимир Путин и Дональд Трамп, такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER. Боррель подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский не примет решения без участия Украины.

    «Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол [переговоров] с Украиной в меню», – сказал Боррель. Он также высказал поддержку разрешению на использование Киевом оружия для атак на российскую территорию.

    Боррель также назвал «тревожным предупреждением» использование Россией новой баллистической ракеты «Орешник». Ранее президент Владимир Путин сообщил о комбинированном ударе по украинскому объекту «Южмаш», подчеркнув, что для ракеты «Орешник» нет средств противодействия, она способна атаковать со скоростью 2-3 км в секунду.

    Путин отметил, что применение западного вооружения большой дальности против России не изменит хода военной операции. Комментарии Путина были сделаны в ответ на удары американским и британским оружием по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Трампа президентом США. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что решение США о применении ракет для ударов вглубь России ведет к мировой эскалации, что недопустимо в 2024 году.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в попытках осложнить работу администрации Трампа

    Лавров заявил, что действия Байдена по Украине направлены на создание проблем для Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

    Лавров обвинил администрацию президента США Джо Байдена в намерении «нагадить» будущей администрации Дональда Трампа, передает ТАСС. Министр считает, что поставки вооружений Украине, такие как ATACMS, и разрешение Британии и Франции использовать ракеты Storm Shadow и SCALP, направлены на создание проблем для последующей администрации.

    На пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии Лавров подчеркнул, что действия Байдена могут оставить «как можно более плохое наследство» для преемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Такер Карлсон назвал правительство США фашистским, подчеркивая угрозу ядерного конфликта из-за политики администрации Байдена, а также выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2024, 10:57 • Новости дня
    Газпромбанк предупредил о проблемах с Union Pay за границей

    Газпромбанк сообщил о трудностях с картами Union Pay из-за санкций США

    Tекст: Александра Юдина

    Газпромбанк сообщил клиентам о возможных трудностях при использовании карт Union Pay за пределами России после введения санкций США.

    Газпромбанк предупредил своих клиентов о возможных проблемах с использованием карт Union Pay за границей, передает RT.

    Согласно рассылке клиентам, начиная с 21 ноября, могут возникнуть трудности при работе карт этой платежной системы за рубежом.

    «Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», – отмечается в сообщении банка.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». При том, что в ноябре США временно ослабили санкции против российских банков.

    В Японии заявили, что американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2».

    Коментарии (0)
    22 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Спикер Госдумы: Байден умышленно осложняет ситуацию в мире

    Володин заявил о намеренном усложнении ситуации в мире Байденом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что действия президента США Джо Байдена и его союзников в Европе направлены на сохранение гегемонии за счет обострения глобальной ситуации.

    «Уходящий Байден вместе со своими дружками в Европе умышленно осложняет ситуацию. Делает все, чтобы не потерять остатки гегемонии. Не думая о людях и безопасности мира в целом», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что действия Байдена ведут к эскалации, которая приобретает глобальный масштаб. По словам Володина, подобная политика не учитывает интересы людей и безопасность мирового сообщества.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Такер Карлсон назвал правительство США фашистским, подчеркивая угрозу ядерного конфликта из-за политики администрации Байдена, а также выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2024, 23:41 • Новости дня
    Медведев увидел в Трампе потенциал разрешить конфликт на Украине

    Медведев назвал Трампа прагматиком, способным разрешить украинский конфликт

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, передает Al Arabiya. В своем интервью телеканалу Медведев подчеркнул, что Москва видит в Трампе прагматичный подход, который может положить конец противостоянию на Украине. «Все ключи в руках у Вашингтона», – заявил он.

    При этом Медведев отметил, что Россия не рассчитывает на помощь Трампа или других зарубежных лидеров. По его словам, Москва полагается только на свои силы и оборонительные возможности. «Мы победим в украинском конфликте», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев также выразил мнение, что действующий президент США Джо Байден оставит своему преемнику, Дональду Трампу, сложное наследие, связанное с текущей ситуацией вокруг Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, и назвал его крайним вариантом. Медведев отметил, что использование ядерного арсенала рассматривается лишь как последний выход, и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

    В то же время он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине. Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

    Коментарии (3)
    23 ноября 2024, 01:18 • Новости дня
    Госдеп сообщил о сложностях в отношениях США и Индии из-за России и БРИКС

    Госдеп США отметил сложности в отношениях с Индией из-за России и БРИКС

    Tекст: Денис Тельманов

    Двусторонние отношения США и Индии осложнились из-за разных позиций по России и БРИКС, заявил представитель Госдепа.

    Как передает ТАСС, первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл признал наличие «встречных ветров» в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Он отметил, что эти сложности связаны как с внутренней политикой, так и с различиями в подходах к отношениям с Россией и участию Индии в БРИКС.

    Выступая на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, Кэмпбелл заявил: «Я думаю, будет справедливо сказать, что в последние месяцы мы столкнулись с некоторыми встречными ветрами. Некоторые из них связаны с внутренней политикой. Некоторые из них связаны с разными взглядами на характер их отношений с Россией или их отношением к БРИКС».

    Несмотря на эти трудности, дипломат указал на позитивные изменения в двусторонних отношениях. Кэмпбелл выразил уверенность, что благодаря усилиям текущей администрации США совместная траектория с Индией претерпела позитивные изменения. В частности, он отметил успехи в обмене информацией, разведывательными данными и технологиями, а также в военном сотрудничестве. Кэмпбелл надеется, что такая тенденция развития отношений сохранится и при новой администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил признательность премьеру Индии Нарендре Моди за его усилия в разрешении конфликта на Украине. Готовящийся ответный визит Путина в Индию подчеркивает неудачу западных попыток изолировать Россию.

    В Калининградской области рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» начал привлекать граждан Индии для работы из-за дефицита рабочей силы.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 00:45 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность сотрудничеством России и КНДР

    США считают сотрудничество России и КНДР серьезным вызовом в ближайшие годы

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США выразила обеспокоенность по поводу быстрого развития отношений между Россией и КНДР, что, по их мнению, будет представлять серьезный вызов в ближайшие годы.

    Администрация США считает, что сотрудничество России и КНДР будет представлять для Вашингтона серьезный вызов в ближайшие годы, передает ТАСС. Такое заявление сделала Мира Рапп-Хупер, специальный помощник президента США и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома. Она отметила, что обеспокоенность вызывает скорость, с которой развиваются отношения между двумя странами.

    «Я предполагаю, что это будет представлять серьезный вызов для администрации в ближайшие годы», – заявила Рапп-Хупер заявила во время семинара в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Она добавила, что масштабы этого сотрудничества достигли уровня, который ранее был немыслим.

    Курт Кэмпбелл, первый заместитель госсекретаря США, также выразил мнение, что партнерство между Россией и КНДР станет «растущей проблемой, которую нельзя игнорировать». Он подчеркнул, что это сотрудничество будет вызывать озабоченность у американской администрации в ближайшей перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея выразила сильное недовольство из-за сближения России и КНДР, добавив 250 новых санкций и угрожая поставками оружия Киеву.

    Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны.

    Глава Минприроды Александр Козлов передал в подарок КНДР африканского льва и двух бурых медведей из Московского зоопарка во время визита в Пхеньян.

    Коментарии (2)
    22 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    Песков: Путин открыт к контактам для мирного урегулирования

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул свою открытость к контактам, направленным на деэскалацию конфликта на Украине и выход на мирную траекторию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что желание Путина вести диалог и искать мирные решения остается неизменным.

    «Открытость президента к контактам была, есть и остается актуальной по сей день», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь президента отметил, что администрация США при этом продолжает курс на «достаточно безрассудную» эскалацию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    СМИ писали, что испытание «Орешника» стало сигналом России Западу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2024, 13:36 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности полной блокады России санкциями

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не может быть полностью заблокирована санкциями, Москва найдет способы решения проблемы с оплатой газа после ограничений США против Газпромбанка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Россия не может быть полностью заблокирована западными санкциями, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что в Москве найдут способы решения проблемы с оплатой газа иностранными покупателями после введения санкций США против Газпромбанка.

    Он подчеркнул, что «варианты будут найдены» и «полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны», добавив, что решение может занять некоторое время.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». При том, что в ноябре США временно ослабили санкции против российских банков.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2024, 09:21 • Новости дня
    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру Уорша на пост главы Минфина США

    WSJ: Трамп рассматривает Уорша на пост министра финансов для последующего перевода в ФРС

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения Кевина Уорша министром финансов США с перспективой его перевода в ФРС после окончания полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Трамп намерен предложить Кевина Уорша, бывшего члена Совета управляющих ФРС, на пост министра финансов, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По плану Трампа, после окончания срока полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году Уорш может стать его преемником на посту главы ФРС.

    Кевин Уорш, известный консервативными взглядами на экономическую политику, покинул ФРС в 2011 году. В настоящее время он работает в Стэнфордском университете. Помимо Уорша, на должность министра финансов рассматриваются кандидатуры инвестора Скотта Бессента и владельца Apollo Global Management Марка Роуэна, передаетРИА «Новости».

    Трамп обсуждал возможное назначение Уорша в своем поместье Мар-а-Лаго. Скотт Бессент может занять пост главы Национального экономического совета, а затем возглавить Минфин, если Уорш перейдет в ФРС.

    В числе других кандидатов на пост главы Минфина упоминаются инвестор Марк Роуэн, банкир Говард Латник, бывший торговый переговорщик Роберт Лайтхайзер и сенатор Билл Хагерти.

    Ранее Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции и генпрокурора США после заявления конгрессмена Мэтта Гетца о самоотводе.

    До этого Трамп выдвинул американского миллиардера и инвестора Говарда Латника на пост министра торговли в своей администрации. Также Трамп назначил бывшего и. о. главы Минюста Уитэкера новым представителем США при НАТО.

    Коментарии (0)
    Главное
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    Бербок решила развестись с занимавшимся воспитанием детей мужем
    Солдаты ВСУ назвали причины крупных потерь под Красным Лиманом в ДНР
    Украинские диверсанты пытались проникнуть в Запорожскую область как беженцы
    Кадыров объяснил домыслы Запада о корейцах в ВС России
    Член ОП: Продажа билетов в театры по паспорту не решит проблемы спекуляции
    Билан рассказал, как едва не погиб в метель

    Россия делает последний шаг к полной независимости от Boeing и Airbus

    Первые полеты полностью импортозамещенных МС-21 и SJ-100 c отечественными двигателями должны состояться в 2025 году, заявили в Минпромторге. Тем самым Россия покажет Западу, что не только может самостоятельно строить самолеты, но и делать их на 100% из собственных деталей независимо от западных двигателей и комплектующих. Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

    «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей. Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО

    ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью «Орешника». Это новейшая баллистическая гиперзвуковая ракета в неядерном оснащении. Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии. По мнению экспертов, применением принципиально нового мощного оружия Россия показала свои не афишируемые ранее боевые возможности отнюдь не Киеву. Подробности

    Перейти в раздел

    Война МУС и Израиля сыграла на руку России

    МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение суда уже поддержал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, однако в США готовятся ввести против МУС повторные санкции. В чем заключаются особенности этого противостояния и почему оно соответствует интересам России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............