Трамп предложил Бессента на пост главы Минфина США

Трамп номинировал инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов США

Tекст: Денис Тельманов

Избранный президент США Дональд Трамп предложил инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды республиканца говорится, что Бессент является одним из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики.



На пост министра финансов ранее претендовали Кевин Уорш, Марк Роуэн, Билл Хагерти и Роберт Лайтхайзер. Однако, по данным The Wall Street Journal, союзники Бессента смогли убедить Трампа выбрать именно его. Кандидатуру поддержал Лоуренс Кадлоу, глава Национального экономического совета Белого дома при первом сроке Трампа.

Скотт Бессент возглавляет инвестиционный фонд Key Square Group и ранее работал в Soros Fund Management. Forbes отмечает, что Трамп и Бессент давно знакомы, и инвестор активно участвовал в предвыборной кампании 2024 года, пожертвовав 3 млн долларов.

Бессент поддерживает тарифную политику Трампа, однако выступает за более умеренный подход к пошлинам, считая их инструментом на переговорах. Также он поддерживает снижение налогов, рост производственных мощностей и энергетическую независимость страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить Кевина Уорша министром финансов США с перспективой его перевода в ФРС после окончания полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году. Помимо Уорша, на должность министра финансов рассматривались кандидатуры инвестора Скотта Бессента и владельца Apollo Global Management Марка Роуэна.

Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода конгрессмена Мэтта Гетца.

В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Майка Помпео и Билла Хагерти, а также новые кандидаты, такие как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения.