В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.14 комментариев
CBS News: Трамп сформирует новую администрацию с проверенными и новыми кадрами
CBS News раскрыл возможный состав новой администрации Трампа с Помпео и Хагерти
В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Майка Помпео и Билла Хагерти, а также новые кандидаты, такие как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения отмечает канал CBS News.
СМИ сообщили о возможном составе будущей администрации Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News. Среди кандидатов на ключевые посты могут оказаться как бывшие сотрудники, так и новые лица.
Майк Помпео, бывший госсекретарь и директор ЦРУ в первой администрации Трампа, рассматривается на пост нового министра обороны. Его опыт в предыдущей администрации Трампа делает его одним из главных претендентов.
Кроме того, пост главы государственного департамента может занять сенатор-республиканец Билл Хагерти, ранее работавший послом США в Японии. Он рассматривается наряду с другими кандидатами на эту должность.
На должность главы американского минфина претендуют бывший торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и основатель хэдж-фонда Скотт Бессент. «Он ведет полномасштабную кампанию за этот пост», – сообщает телеканал о Бессенте.
Линда МакМахон, которая отвечала за развитие малого бизнеса при первой администрации Трампа, может занять кресло главы минторга США. «Это ее кресло, если она захочет», – цитирует CBS News о шансах МакМахон.
Также упоминается Джон Рэтклифф как кандидат на пост главы ЦРУ. Ранее он был директором национальной разведки при Трампе. Министерство здравоохранения может возглавить Роберт Кеннеди-младший, поддержавший Трампа в ходе избирательной кампании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, уже активно обсуждает с командой меры по обеспечению безопасности границ и восстановлению экономики.
Сообщалось, что Сьюзан Уайлс, советница Дональда Трампа, возглавит аппарат Белого дома, став первой женщиной на этой должности в истории США.
Между тем Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, не планирует возвращаться в Белый дом при новой администрации, хотя может консультировать команду президента по вопросам Ближнего Востока.