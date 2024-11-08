Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.21 комментарий
Трамп объявил о грядущем назначении Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома
Сьюзан Уайлс стала первой женщиной во главе аппарата Белого дома США
Сьюзан Уайлс, советница Дональда Трампа, возглавила аппарат Белого дома, став первой женщиной на этой должности в истории США, говорится в заявлении переходной команды.
«Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают. Сьюзи станет первой женщиной, возглавившей аппарат Белого дома в истории Соединенных Штатов», - приводит ТАСС цитату из документа.
В заявлении подчеркивается, что Уайлс обладает не только политическим опытом, но и новаторским подходом, что делает ее идеальным кандидатом на эту должность. Ее назначение символизирует исторический шаг для администрации, и ее роль будет значительной для дальнейшего развития политики Трампа.
До этого стало известно, что Трамп исключил назначение своих детей на должности в новой администрации.