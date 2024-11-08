Трамп объявил о грядущем назначении Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома

Сьюзан Уайлс стала первой женщиной во главе аппарата Белого дома США

Tекст: Максим Попов

«Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают. Сьюзи станет первой женщиной, возглавившей аппарат Белого дома в истории Соединенных Штатов», - приводит ТАСС цитату из документа.



В заявлении подчеркивается, что Уайлс обладает не только политическим опытом, но и новаторским подходом, что делает ее идеальным кандидатом на эту должность. Ее назначение символизирует исторический шаг для администрации, и ее роль будет значительной для дальнейшего развития политики Трампа.

До этого стало известно, что Трамп исключил назначение своих детей на должности в новой администрации.



