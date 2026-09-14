NYT назвала сорвавших июльское перемирие Ирана с США

NYT назвала сорвавших июньское перемирие Ирана с США

Tекст: Катерина Туманова

Президент Ирана Масуд Пезешкиан только завершил переговоры с США, как ему доложили, что иранские силы открыли огонь по трем торговым судам в Ормузском проливе, подожгли катарский танкер сжиженного природного газа и повредили другие суда, пишет New York Times (NYT).

Пезешкиан позвонил генералу Ахмаду Вахиди, главнокомандующему Корпуса стражей исламской революции, и на повышенных тонах назвал действия безрассудными и потребовал объяснений, как сообщили пять иранских чиновников и два члена КСИР, знакомые с ситуацией.

«На самом деле, значительная часть руководства страны не знала, что маргинальная радикальная фракция решила действовать самостоятельно. Эти тайные усилия сорвали стремление более умеренных прагматиков в Иране положить конец вражде с США и восстановить пришедшую в упадок экономику страны», – сказано в статье.

При этом разногласия сохраняются, и сторонники жесткой линии, которые подтолкнули Иран к эскалации, находятся теперь в еще более сильной позиции.

На прошлой неделе Иран и США обменялись ударами: Иран впервые неоднократно атаковал американские военно-морские суда, а США взорвали по меньшей мере восемь иранских нефтяных танкеров, пишет газета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ предсказала, что война США с Ираном продлится до конца срока президента США. Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива. При этом встречу стран Персидского залива по Ормузу перенесли по согласованию сторон.