Готовившего теракт сторонника ИГ задержали в США

Минюст США: ФБР предотвратило теракт сторонника ИГ в Пенсильвании

Tекст: Денис Тельманов

Власти считают молодого человека сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*», передает ТАСС. «Джонатану Хантеру Крамеру, 21-летнему жителю Валенсии (штат Пенсильвания) были предъявлены обвинения в получении огнестрельного оружия и боеприпасов с пониманием, что это оружие будет использовано для совершения теракта», – говорится в официальном сообщении Минюста США.

В 2023 году Крамер уже отбывал наказание в тюрьме для несовершеннолетних за участие в сговоре с целью массового убийства и хранение незаконных материалов.

В марте текущего года, после его освобождения, правоохранительные органы получили анонимный сигнал о его подозрительном поведении. Выяснилось, что задержанный заявлял о связях с террористами, используя псевдоним Хамза аль Рашид.

Агенты ФБР арестовали подозреваемого на парковке отеля, куда он заселился, купив одноразовый телефон. При обыске у Крамера изъяли полуавтоматическую винтовку, 190 патронов, около 30 ножей и записку, в которой он просил его не искать из-за нежелания жить в постоянном страхе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее спецслужбы предотвратили подготовку теракта в здании Капитолия штата Нью-Йорк.

В мае прошлого года сотрудники ФБР задержали подозреваемого в планировании массовой стрельбы на военной базе в Мичигане.

Осенью 2024 года американские правоохранители арестовали жителя Флориды за подготовку атаки на Нью-Йоркскую фондовую биржу.