США выделили Финляндии 20 млн долларов на строительство тротилового завода

Tекст: Денис Тельманов

Финляндия получила от Соединенных Штатов 20 млн долларов финансовой поддержки на строительство завода по производству тротила, передает РИА «Новости». Новое предприятие строится в городе Пори и будет введено в эксплуатацию в 2028 году. Оно станет вторым по производству тротила в Евросоюзе после завода в Польше.

«Проект получил 20 млн долларов финансовой поддержки от Соединенных Штатов», – говорится в сообщении финского ведомства. Производственный комплекс будет выпускать взрывчатку для нужд Финляндии и НАТО, а также позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года Финляндия запланировала срочное строительство завода по производству тротила.

Впоследствии европейские страны столкнулись с острым дефицитом этого взрывчатого вещества из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Для решения проблемы нехватки боеприпасов американские власти выделили средства на возведение собственного предприятия в штате Кентукки.