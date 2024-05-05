Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.22 комментария
Финляндия решила срочно построить завод по производству тротила
Стало известно о планах Финляндии срочно построить завод по производству тротила
Финляндия намерена в срочном порядке построить завод по производству тротила, такое желание обусловлено нехваткой взрывчатых веществ в Европе, сообщает общественный вещатель Yle.
По словам министра обороны Антти Хяккянена, Финляндия уже донесла до своих союзников необходимость скорейшего принятия решений о строительстве завода. Поводом он назвал специальную военную операцию России на Украине, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, единственный завод по производству тротила в ЕС находится в Польше, но он не производит столько тротила, сколько необходимо.
Ранее новый президент Финляндии Александер Стубб заявил, что его стране «важно иметь силы ядерного сдерживания». Стубб заявлял, что с Россией у Финляндии нет политических отношений, но страны продолжают контакты по вопросам границы.