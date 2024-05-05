Финляндия решила срочно построить завод по производству тротила

Стало известно о планах Финляндии срочно построить завод по производству тротила

Tекст: Ольга Иванова

По словам министра обороны Антти Хяккянена, Финляндия уже донесла до своих союзников необходимость скорейшего принятия решений о строительстве завода. Поводом он назвал специальную военную операцию России на Украине, передает РИА «Новости».

Как отмечает издание, единственный завод по производству тротила в ЕС находится в Польше, но он не производит столько тротила, сколько необходимо.

Ранее новый президент Финляндии Александер Стубб заявил, что его стране «важно иметь силы ядерного сдерживания». Стубб заявлял, что с Россией у Финляндии нет политических отношений, но страны продолжают контакты по вопросам границы.