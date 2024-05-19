NYT: Китай продолжит поддерживать Россию даже под угрозой санкций Запада

NYT: Поддержка России со стороны Китая непоколебима и будет продолжиться даже под угрозой санкций Запада

Tекст: Денис Тельманов

«Спустя несколько дней после возвращения из Европы, где ему читали лекции о том, что надо обуздать Россию, (Си) использовал встречу с президентом Владимиром Путиным, чтобы донести до Запада неприятную реальность – его поддержка Путина остается непоколебимой», – приводит фрагмент публикации издания ТАСС.

По данным издания, между двумя лидерами нет признаков значительных разногласий, поддерживать Путина Си не мешают «ни риск отчуждения от Европы», «ни санкции США, нацеленные на китайские банки».

«Потенциальные санкции и пошлины являются приемлемой ценой его стратегического партнерства с Россией», – считает NYT.

Газета указывает, что чем более Вашингтон оказывает давление на китайского лидера, тем увереннее Си поддерживает Путина.

Государственный визит Владимира Путина в Китай состоялся 16–17 мая. Лидеры двух стран провели переговоры, а также неформальный обед, который длился более четырех часов.



