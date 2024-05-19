Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».13 комментариев
NYT: Китай продолжит поддерживать Россию даже под угрозой санкций Запада
NYT: Поддержка России со стороны Китая непоколебима и будет продолжиться даже под угрозой санкций Запада
Председатель КНР Си Цзиньпин считает стратегическое партнерство с Россией более важным, чем потенциальные экономические потери от санкций со стороны Запада, поэтому Китай продолжит поддерживать Россию. Об этом пишет газета The New York Times анализируя итоги визита в Китай президента России Владимира Путина.
«Спустя несколько дней после возвращения из Европы, где ему читали лекции о том, что надо обуздать Россию, (Си) использовал встречу с президентом Владимиром Путиным, чтобы донести до Запада неприятную реальность – его поддержка Путина остается непоколебимой», – приводит фрагмент публикации издания ТАСС.
По данным издания, между двумя лидерами нет признаков значительных разногласий, поддерживать Путина Си не мешают «ни риск отчуждения от Европы», «ни санкции США, нацеленные на китайские банки».
«Потенциальные санкции и пошлины являются приемлемой ценой его стратегического партнерства с Россией», – считает NYT.
Газета указывает, что чем более Вашингтон оказывает давление на китайского лидера, тем увереннее Си поддерживает Путина.
Государственный визит Владимира Путина в Китай состоялся 16–17 мая. Лидеры двух стран провели переговоры, а также неформальный обед, который длился более четырех часов.